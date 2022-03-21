財政部關務署21日指出，陸製過氧化苯甲醯產品（簡稱BPO）第二輪反傾銷稅落日調查已完成，自即日起繼續課稅，適用稅率為5.2％～26.67％，其最低稅率較上一次高出近一倍，主要為傾銷情況更加惡化，而課稅期限為2022年3月21日至2027年3月20日。

台灣時常進口的陸製BPO為化學藥劑，工業用含量純度為70％～80％，主要用於紡織品、頭髮漂白或牙齒美白。

經濟部認為，陸製BPO產品目前陷入產能過剩情況，依調查資料顯示，大陸相關廠商的產能利用率多為四到七成左右，目前每年陸製BPO產品出口量約7,218.8公噸，若產能全開，估計每年出口量可達到1.04萬公噸至1.88萬公噸，相較我國每年進口量486.6公噸多出20倍以上。

由於兩岸地緣相近、貿易往來密切，經濟部認為，台灣仍為大陸廠商去化過剩產能的主要地點，具備傾銷可能性及誘因，有必要繼續課徵反傾銷稅。