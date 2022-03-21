伺服器機殼廠勤誠（8210）受惠美、中客戶CPU新平台換機潮顯現，加上「端、邊、雲」三大需求暢旺，訂單能見度最長已到第三季，預估今年營收至少百億起跳。且因高階產品出貨占比提升，以及嘉義新廠產能貢獻逐步提高，獲利估雙位數成長。

勤誠去年營收94.2億元，年增24.9％，連六年改寫新高，稅後淨利6.72億元，排除2020年一次性處分中和辦公室利益，為年減11.8％，EPS 5.62元。

勤誠總經理陳亞男指出，去年雖然面臨塞港、缺料等問題，但伺服器產業成長動能強勁，公司業績大致維持逐季向上態勢，全年營收攻頂，而第四季營收、獲利表現相對持平的原因為美系客戶庫存調整，由陸系客戶拉貨力道補上，在產品組合調整之下，導致成長動能略有下滑情況。

展望今年，勤誠看好Intel、AMD國際大廠CPU新平台的轉換需求，5G、AIoT、邊緣運算等應用的發展，以及元宇宙、NFT等新型態應用的出現，美國、中國大陸客戶下單力道續強，首季營收可望淡季不淡，對全年營收雙位數增長充滿信心，百億起跳將成基本盤。

陳亞男表示，終端客戶建置資料中心需求持續擴增，美系客戶前兩月出貨已比去年同期成長很多，除了現有的量產產品外，還有新品第二、三季將加速導入，勤誠也會擴大標準品及客製化生產。此外，目前中國大陸兩廠皆處於產能滿載狀態，必須增聘臨時工加班生產，搭配部份外包才能支應訂單需求。

以出貨區域來看，勤誠以美國、中國兩大市場為主，去年占比分別達45％、33％、歐洲約6％、其他16％。在整體營運規模擴增預期下，美系客戶今年占比規劃40％～50％水準。

針對零組件缺料及俄烏戰爭干擾，陳亞男表示，缺料主要影響是在標準品，但有提前下單因應，鋼材報價約上漲四～五成，由於生產成本增加，去年第四季新訂單已成功向客戶反應價格，而中國大陸因疫情封城，兩工廠有短期面臨生產、運輸問題，但預期對營收影響不大。

此外，勤誠嘉義新廠今年1月開始小量生產，並以「爬坡」方式逐步增加，6月估達每月生產6萬台，到年底則希望拉高至8～10萬台，分散生產壓力，有助毛利、獲利提升，同時將七成美系客戶訂單挪回新廠生產，目標規劃明年產能將超越中國大陸兩廠。