比特帶物流科技團隊2022年初發表區塊鏈遊戲「Freeport自由港元宇宙計畫」，其中的NFT（非同質化代幣）創作工具NFT Maker GAIA己經全新公開，玩家只須透過簡易的設定流程，即可客製化並創造、擁有屬於自己的NFT智能合約，讓玩家不但可以在元宇宙的世界裡獲得收益，更有機會可以連結到現實世界運用。

「Freeport自由港元宇宙計畫」為由華人發行首款元宇宙概念設計的區塊鏈遊戲Freeport Metaverse（自由港元宇宙），遊戲結合了各式Dapp（去中心化應用程式）應用、NFT和DeFi（去中心化金融）的經濟模型，玩家能在遊戲裡創造屬於自己的NFT作品，發行自己的虛擬貨幣與制定自己的DAO（去中心化組織）。

比特帶物流科技團隊表示，有別於目前大多數的NFT平台提供的上傳圖片功能，本身擁有NFT合約才是真正證明您是發行NFT的主人，用戶只須透過簡易的設定流程，便能創造並擁有NFT智能合約的所有權，不但能讓所有會使用BSC鏈（幣安智能鏈）的人，都可以輕鬆地來鑄造屬於自己發布的NFT，而用戶或粉絲們也可以親自上各大支援BSC鏈市集交易。

「Freeport自由港元宇宙計畫」的第一款應用NFT maker GAIA「NFT製作大師-蓋亞」，就是為了讓用戶創造NFT的更多可能，無論讀者是遊戲玩家、新型創業者、藝術家或是自媒體工作者，皆可以利用自己的NFT智能合約創作出更多的NFT應用。

開發Freeport的比特帶團隊認為，NFT將會實現更多可能性的應用，比如票券的驗證，讓許多自媒體工作者得以透過NFT辨認出會員資格，只要持有專屬的NFT便得以閱讀平台資訊；又或是一般商家，可以利用NFT的盲盒形式抽取不同折價或是購物卡與客戶互動，客戶只須在產品網頁點擊按鈕，就可以獲得店家專屬的NFT。

「NFT製作大師-蓋亞」提供簡易的操作頁面，讓不會寫程式語言用戶，也能輕易使用並部署智能合約在區塊鏈上，且未來將會推出更多的功能。

該團隊表示：「我們希望能成為一個任何人都能使用的NFT在現實運用的推手，並將NFT的創作權真正地賦予給創作者，因為在區塊鏈的世界要辨識創作權，要確認的是智能合約所有者，合約的所有人才真正的能夠行使發行出來的NFT們的應用與證明產品是自己的創作」，無論是想創作NFT的藝術家，或是想要經營自媒體的創作者，還是對發行數位資產應用有獨到想法的人們，使用能夠證明創作權的工具，不僅能充份保障自身權益，更是未來在元宇宙世界裡不可或缺的一環。

比特帶物流科技團隊專注於區塊鏈的智能合約開發，擁有四年區塊鏈應用程式等開發經驗，舉凡虛擬貨幣的發行，去中心化交易所的建置，一直到區塊練遊戲的開發等；甚至還得過2020波場鏈的Tron SUN-Network世界區塊鏈黑客松大賽第二名。

該團隊目前仍致力於開發區塊鏈相關應用軟體，而「Freeport自由港元宇宙計畫」是他們針對未來元宇宙的開發專案計畫。而本次的產品蓋亞以及產品主體Freeport自由港，都是這整個計畫的環節。

談及對於未來元宇宙的世界，該團隊表示，NFT將會在元宇宙世界裡扮演關鍵性技術，元宇宙不單只是一個虛擬的場所中，與現實連結存在你我之間才是元宇宙最大的價值，拓展元宇宙更多的可能性。

該團隊指出，「NFT製作大師蓋亞」預計4月中會以完整的狀態上線，3月15日開始販賣的市民證NFT，正是未來元宇宙入場門檻，也是使用創作工具的通行證之一。

Freeport自由港的團隊也將在Discord社群裡推出第一屆NFT創意大賽，社群玩家可以提出對NFT應用的想像，團隊未來也會採用社群的想法，新增NFT製作大師-蓋亞的功能。任何來參加比賽的用戶都能獲得NFT參加獎勵。