16日上午由新北市政府違章建築拆除大隊強制拆除，展現掃除治安汙染源之決心。（新莊警分局提供）

16日上午由新北市政府違章建築拆除大隊強制拆除，展現掃除治安汙染源之決心。（新莊警分局提供）

16日上午由新北市政府違章建築拆除大隊強制拆除，展現掃除治安汙染源之決心。（新莊警分局提供）

搭建違章建築還涉及違法，挑戰公權力的下場只有強制拆除! 新北市新莊警分局日前在頭興街一處鐵皮屋內查獲職業大賭場，轄區新莊警分局主動報請市府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，16日上午由新北市政府違章建築拆除大隊強制拆除，展現掃除治安汙染源之決心。

新莊警分局於去年接獲線報，於頭興街某民宅出入份子複雜，疑似從事非法行為，警方經長時間蒐證，見時機成熟，於去年12月23日一舉查獲以陳女為首的職業大賭場，當場查扣賭資6萬5千8百元、天九牌、監視器、安非他命等證物，訊後將陳女依刑法賭博罪及毒品危害防制條例送辦，賭客依社會秩序維護法裁罰，惟陳女今年年初又再度營業，仍遭警方查獲。

因該處連續遭警方破獲職業賭場，警方研判該處有公安疑慮，故提報新北市政府公安稽查小組到場稽查。原先與屋主溝通自拆，惟稽查小組發現屋主拆除速度太慢，且違章的骨架均保留完整，研判屋主有想再度搭建違章之可能性，於16日由新北市政府違章建築拆除大隊進行強制拆除。

新莊警分局呼籲，房東應慎選租客，避免造成社會治安疑慮，警方將持續加強查緝犯罪，並結合「第三方警政」概念，透過市府公安聯合稽查，徹底斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的活動空間，進而有效管理、控制及預防犯罪問題。

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