配合邊境檢疫措施逐步鬆綁，勞動部報請指揮中心同意，自今(21)日起，放寬雇主得安排移工於防疫宿舍進行檢疫及自主健康管理，並開放仲介雙語人員引進，而檢疫天數及配套PCR、快篩與自主健康管理等，仍依現行規範辦理。

勞動部表示，現行移工入境應依指揮中心規定天數，於同一防疫旅館進行10天檢疫及7天自主健康管理，而為擴大檢疫量能及紓緩國內缺工、照顧人力需求等，勞動部報請指揮中心同意，自2022年3月21日起，放寬移工入境得於仲介公司設立之防疫宿舍進行檢疫，並同步發布「COVID-19 因應指引：私立就業服務機構之移工檢疫宿舍設置及管理」，輔導仲介公司設置防疫宿舍。

向地方政府申請設立查核部分，仲介公司向宿舍所在地的地方勞政主管機關提出申請，由勞政、衛生、建管等業管單位實施查核，設立標準原則比照防疫旅館，符合設立標準者由勞政主管機關同意防疫宿舍設立。

此外，凡有可能接觸移工之宿舍工作人員，均須接受防疫教育訓練，勞動部將與衛生福利部合作辦理教育訓練培訓種子教師，以提升工作人員防疫專業知能。

勞動部指出，另基於國內疫情趨緩，防疫管制措施逐步鬆綁，考量移工在台有雙語翻譯人員提供翻譯工作，以及由廚師從事食物烹調之需求，在兼顧國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險下，即日起也同步開放仲介雙語人員、宿舍廚師入境。