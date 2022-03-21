小麥、棕櫚油等食品原物料價格狂飆，國內烘焙原料大廠南僑（1702）來不及轉嫁成本，短線獲利面臨考驗，南僑21日公告2月自結稅後僅小賺444.8萬元，較去年同期大幅縮水64.1％。

南僑2月營收12.66億，較去年同期成長5％；但今天公告自結稅後純益僅444.8萬元，較去年同期大幅縮水64.1％，換算單月每股獲利0.02元。

累積南僑前二月營收30.75億，年增4.1％，但前二月稅後純益9,738萬元，同樣較去年同期明顯衰退16.5％，換算每股純益0.39元。

南僑2月獲利銳減，除了碰上春節長假工作天數較少，不利經濟規模發揮。更重要的是食品原物料價格大漲，尤其2月底碰上俄烏大戰爆發，引發小麥、棕櫚油等原料價格進一步飆升，由於這波成本漲勢又急又猛，南僑一時之間來不及轉嫁，造成利差縮減。

南僑去年5月在上海A股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），今天也同步在大陸公告元月歸屬母公司淨利664.89萬元人民幣（約新台幣2,992萬），比去年同期大幅縮水43.6％。主要原因就在於原物料成本大幅上漲，以及疫情反覆影響所致。

由於3月初小麥、棕櫚油價格持續飆高，且目前仍居高檔，法人預料南僑3月獲利恐持續承壓，不過隨著產品陸續調漲，以及俄烏大戰緊張情勢緩和，原料價格逐漸穩定下來，南僑第二季以後獲利有機會慢慢回穩。