微星（2377）公告2021年度營運成果，全年合併營收2,018.1億元、年增37.75％，三率同步大幅走揚、毛利率及營益率各達18.95％及9.90％，分別站上歷年新高和次高，淨利率8.38％也有近20年來的新高表現。全年稅後淨利169.21億元、年增112.6％，全年稅後每股盈餘20.03元，賺逾兩個股本創高。

微星今（21）日並於董事會中決議通過，擬將發放每股10.5元現金股利，配息率約53％，以今日收盤價140.5元估算，現金殖利率約7.1％。