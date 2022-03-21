微星去年賺兩股本 擬配息10.5元 19:322022/03/21 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微星（2377）公告2021年度營運成果，全年合併營收2,018.1億元、年增37.75％，三率同步大幅走揚、毛利率及營益率各達18.95％及9.90％，分別站上歷年新高和次高，淨利率8.38％也有近20年來的新高表現。全年稅後淨利169.21億元、年增112.6％，全年稅後每股盈餘20.03元，賺逾兩個股本創高。 微星今（21）日並於董事會中決議通過，擬將發放每股10.5元現金股利，配息率約53％，以今日收盤價140.5元估算，現金殖利率約7.1％。 潤泰新去年每股大賺7.98元 歷年次高 橘子去年每股賺6.3元 配息5元 #微星 #次高 #兩股本 #擬配息 #營運成果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中電EPS0.86元 擬配息0.8元 19:032022/03/10 財經 微星進攻商用 Q1不看淡 04:102022/03/19 證券．權證 2021年獲利－隆大每股賺2.73元 擬配息2元 04:102022/03/18 證券．權證 和潤去年獲利創新高 擬配息4.2元 20:132022/03/08 財經 富林-KY 擬配息6元 04:102022/03/18 證券．權證 橘子獲利寫歷史次高 配現金股利5元 19:542022/03/10 財經 派發2.5元現金股利，殖利率6.4％ 山隆 暫居油電燃汽族群第一 04:102022/03/21 證券．權證 志強-KY 股息配發率逾100％ 04:102022/03/15 投資理財 《半導體》同欣電去年EPS登高15.49元 殖利率逾3% 14:282022/03/20 財經 士電2021獲利創歷年次高 擬配發現金股利1.8元 15:532022/03/10 財經 《半導體》易華電去年獲利登次高 每股賺3.91元、擬配息2元 08:082022/03/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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