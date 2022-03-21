倫敦金屬交易所（LME）鎳價3月8日出現史詩級大軋空後，多空交易所為維持市場秩序不斷放寬漲跌幅限制，18日宣布21日起漲跌幅擴大到15%，但顯然未能止住賣壓，今天又以跌停開出，每噸報31380美元，距8日的高點10萬1365美元，已重挫近7成。

俄羅斯入侵烏克蘭造成大宗商品劇烈波動，其中鎳價在8日因大陸青山集團遭軋空而飆破10萬美元，LME被迫暫停交易一周，16日恢復交易並設定5%的漲跌幅限制，但一開市系統又出包，交易所一度停擺。隔天LME放寬漲跌幅限制到8%，仍因系統出包而延後開盤，恢復交易後繼續跌停。

LME於18日進一步放寬漲跌幅限制到12%，鎳價依舊跌停，今天漲跌幅限制擴大到15%，照樣還是以跌停開出。

LME執行長Matthew Chamberlain上周五接受媒體訪問時稱，銀行業必須為大規模軋空行情負起一定責任，去年銀行業透過遊說，反對一項有助於提高市場透明度的提議，該提議可使LME在先前鎳價暴漲前，大力管制中國鎳礦巨頭青山控股手中的空頭部位。