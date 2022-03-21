南投縣沒有焚化爐，全部垃圾都必須外運，各鄉鎮市都因為垃圾堆積造成民怨，竟然還有不法業者在農地傾倒廢棄物，南投警分局循線查獲駕駛大貨車的廖姓男子，偵訊後依違反《廢棄物清理法》罪 嫌，移送南投地檢署偵辦。

最近，由於其他縣市焚化爐進行歲修等因素，垃圾無法外運，南投縣13鄉鎮市，都因為垃圾堆積產生惡臭，民眾怨聲載道，詎料，南投市中華路旁農地，竟然被違法傾倒廢棄物。

南投警分局半山派出所所長黃海榮指出，近日接獲民眾報案，指稱農地無故遭人傾倒大量廢棄物，棄置面積達60平方公尺；警方獲報後，隨即成立專案小組，並會同南投縣政府環保局人員到現場稽查，發現犯嫌將私人果園當垃圾場，傾倒重約35公噸重的生活垃圾、營建廢棄物，還毀損農民辛苦栽種的果樹。

專案小組鍥而不捨的調閱路口監視器分析比對後，迅速鎖定廖姓貨車駕駛，並將他帶回派出所說明後，依違反《廢棄物清理法》罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

南投警分局長潘仕能表示，依據《廢棄物清理法》第46條規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理者，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金。

潘仕能表示，不肖業者為圖一時方便，並賺取暴利，任意傾倒廢棄物，不僅造成環境汙染、嚴重影響市容，還造成農民的損失，警方為維護民眾生活環境品質，絕對依法加強查緝偵辦，業者不要以身試法。