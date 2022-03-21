台中豐原鐵皮屋民宅大火竄燒 1人倒火場死亡 19:472022/03/21 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市豐原區中正路726巷鐵皮屋民宅晚間發生大火。（記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市豐原區中正路726巷鐵皮屋民宅晚間發生大火。（記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 台中市豐原區中正路726巷鐵皮屋民宅晚間發生大火。（記者爆料網） 台中市豐原區中正路726巷鐵皮屋民宅晚間約6時34分發生大火，消防獲報派出大雅分隊、神岡分隊、第一大隊、豐南分隊、豐原分隊前往救援，迅速控制火勢，不過消防隊員進入火場後，發現1名民眾明顯死亡，詳細起火原因還有待進一步調查。 桃園美福大火飄惡臭 南崁高中急發500元冷氣卡 宥勝回台中擔任一日店長 竟出現超帥萌「冒牌貨」 #台中 #豐原 #鐵皮屋 #民宅 #大火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中老百貨雙雄 擴版圖拚場 04:102022/03/21 產業．科技 貴婦手搖茶「先喝道」 歡慶台中開新店 13:362022/03/20 財經 台中梨山幸福巴士2.0 偏鄉就醫有福 04:102022/03/20 地方新聞 中市企業響應身障運 籃球熱身賽熱情登場 12:022022/03/20 寶島 酒駕分神看手機 屏東男子自撞民宅現場一片狼藉 14:422022/03/21 社會 打政績牌！藍選戰定調「守護台中市幸福進行式」 12:162022/03/21 政治 台中福華 推樂齡55＋套餐專案 04:102022/03/19 產業．科技 看屋筆記：台中太平區富宇讀樂樂(個案＋價格分析) 09:002022/03/19 建案開箱-台中 黃花風鈴木綻放醉人風情 賞花熱點曝光 美景一次收藏 09:052022/03/20 生活 新莊警鐵腕執法 拆了違章職業賭場 19:262022/03/21 社會 緩解台中海線-市區尖峰時段交通 651路公車3／23上路 17:482022/03/21 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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