台中市豐原區中正路726巷鐵皮屋民宅晚間發生大火。（記者爆料網）
台中市豐原區中正路726巷鐵皮屋民宅晚間發生大火。（記者爆料網）
台中市豐原區中正路726巷鐵皮屋民宅晚間發生大火。（記者爆料網）

台中市豐原區中正路726巷鐵皮屋民宅晚間約6時34分發生大火，消防獲報派出大雅分隊、神岡分隊、第一大隊、豐南分隊、豐原分隊前往救援，迅速控制火勢，不過消防隊員進入火場後，發現1名民眾明顯死亡，詳細起火原因還有待進一步調查。

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