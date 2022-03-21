台灣綜合研究院發布2月EPI電力景氣指數2.83，全國產業用電量年增率2.51％，並預測2月經濟成長率3.26％，及上修第一季經濟成長率為3.2％，因全球疫情趨緩且鬆綁管制，主要國家經濟穩定復甦，帶動終端需求增加，國內產業出口強勁，加上數位轉型與新興科技應用驅動擴大投資，國內產業生產活絡。

台灣綜合研究院表示，2月全國產業高壓以上用電量較去年同期增加2.51％，電力景氣指數初估值2.83，整體產業連續七個月呈現熱絡的紅燈，預測2月經濟成長率可達3.26％，1月經濟成長率上修為2.95％，第一季經濟成長率3.2％，較2月預測的3.0％上修0.2個百分點。

以產業別分析，台灣綜合研究院指出，受惠國外景氣穩定成長，市場需求續強，國內先進製造業及傳統產業表現亮眼。整體製造業2月用電量較去年同期增加3.33％，電力景氣指數初估值1.54，連續12個月呈現熱絡的紅燈。尤其化學材料製造業、機械設備製造業、半導體製造業等用電量年增率呈雙位數成長。

其中半導體製造業受惠數位科技應用，國內半導體業者具進階產能及製程優勢，市場晶片需求熱絡，電力景氣指數連續11個月呈熱絡的紅燈，同時帶動半導體供應鏈商機，機械設備製造業及特用化學業需求增加。機械設備製造業因國外基礎建設等投資需求增加，挹注國內機械設備等出口成長，加以國內半導體擴廠設備需求，機械設備製造業電力景氣燈號連續12個月呈熱絡的紅燈。

台灣綜合研究院說明，化學材料製造業主要受歐美等主要經濟體復甦，出口訂單較去年同期驟升成長32.6％，電力景氣燈號連續12個月呈熱絡的紅燈。此外，鋼鐵業因俄烏戰爭連鎖效應，加上全球環保減排趨勢，煉鋼成本壓力增大，鋼鐵供應趨緊及第二季傳統需求旺季來臨等因素，農曆年後國際鋼市報價反彈，電力景氣燈號維持呈揚升的黃紅燈。

綜合來看，台灣綜合研究院強調，國內外逐步取消防疫管制措施，有助促進經貿活動及民間消費，且各國基礎建設政策推行下，出口將持續暢旺。加以半導體在數位轉型及新興科技應用引申需求下，產品需求續旺。預估上半年內國產業用電量將持續看多，經濟成長有望再推升。