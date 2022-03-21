竹北遠百Loewe新店開幕，請來藝人郭雪芙、KOL Allen Yang楊艾倫出席活動，郭雪芙身穿2022春夏清涼服裝現身，瞬間成為現場民眾搶拍焦點。在《華燈初上》中飾演愛子Aiko的她表現亮眼，癡情迷戀何予恩的形象也讓不少網友直呼好想談戀愛，被問到現實生活中有沒有大膽告白的經驗？她笑著說過去幾乎沒有主動出擊過，並說自己個性天生反骨，學生時期比較叛逆，蹺課、爬牆翻出校園去便利商店這些事都做過，唯獨面對感情會變身成小女人，遇到喜歡的對象通常會放心底，只敢偷偷釋放一點訊號，如果對方也有意思，通常就會自然而然在一起，也無需特別告白。

而在《華》中面對眾多演技派實力演員，問她最欣賞誰的演技？她說整部戲每個人演技都超強，但飾演阿季的謝瓊煖讓她印象最深刻，對比自己在戲中小打小鬧的罵人，她笑說阿季罵人那個才叫有狠勁，看的超有感，還說因為謝瓊煖的影響，她接下來也打算挑戰女太妹角色，演演過去從未挑戰過的角色。

而竹北遠百Loewe開幕，也帶來很多驚喜，除了新店持續以Casa Loewe的概念打造，並加入英國圖形藝術家John Allen概念性作品，以他的原始真跡為靈感來源製作店內作品，重新打造別於東京、新加坡、巴黎聖奧諾雷的不同風格；燈具則找來日裔美籍雕塑大師Akari為其打造的藝術作品Akari E light Sculpture，同時還可見到義大利超現實主義水彩畫家Giorgio Griffa的畫作，再搭配店內特殊訂製的木製天蓬，輕鬆營造出渡假的慵懶氛圍。

店內充滿大量的藝術珍品，這點也是源自Casa Loewe的設計理念。（Loewe提供）

Loewe Luna大理石灰小牛皮配提花背帶肩背包8萬2000元。（Loewe提供）