瑞基（4171）2021年營運大放異彩，合併營收10.1億元、歸屬母公司稅後淨利3.77億元，每股盈餘（EPS）為9.01元，均創新高；擬分派每股現金股利5元、股票1元。

瑞基表示，2021年營收主要來自人病檢測市場，占總體營收75.6％，係因Delta變種病毒席捲多國，新冠病毒檢測需求強，帶動整體營收成長。

以銷售地區來看，亞洲地區中以東北亞區域占比最高，約為整體營收的46.8％，同時東北亞也為成長幅度最高之區域；東南亞市場為營收占比第二高區域，占整體營收33.3％。

以國家別進行分析，台灣成長為最，營收較前一年成長295％，使用瑞基新冠產品之合格特約檢驗單位成長快速，達93間，為整體37％。印尼次之，營收年成長35％。

展望2022年，瑞基將持續以人病與動物兩大市場雙軌佈局，在人病體外檢測(IVD)市場，除持續供應新冠病毒檢測產品之外，亦積極審酌開發其他核酸檢測試劑，以擴充檢測試劑選項；動物健康管理市場面，將著重佈局東南亞與南亞區域，同時加強伴侶動物佈局之深化。未來預期將產品應用層面延伸至精準醫療，如次世代定序(NGS)前處理相關應用之領域，拓展新應用通路，為瑞基營運帶來正面效益。