物價連年飆漲，外食族大喊吃不消，有網友好奇詢問，有什麼東西因為漲價，大家已經不太吃了呢？引起一陣熱烈討論，結果不少網友都點名雞排及手搖飲最有感，甚至有人感嘆手搖飲貴到回不去，直呼已經兩年沒買了。

一名網友在《PTT》表示，很多東西一直在漲價，想問大家有什麼東西因為漲價現在已經不太吃了呢？底下網友則湧入留言「雞排啊，寧願吃雞排便當」、「雞排，跟大部分的小吃」、「鹽酥雞+1太貴了」、「飲料」、「手搖飲已戒」，甚至有人說「現在還在買手搖飲料的根本是白癡」，但也有人無奈表示「5x嵐真的無法戒…只好乖乖掏錢」。

不難發現，雞排及手搖飲頻頻被點名，網友不滿指出，珍奶從25元漲到現在比便當還貴，15元的奶茶也回不去了，有人從一個禮拜喝一、兩次，變成一個月一、兩次，甚至有人直呼已經兩年沒買了。

除了雞排及手搖飲之外，包括蚵仔煎、麵線、章魚燒等小吃也讓不少人覺得漲價有感，紛紛回應「蚵仔煎一盤80，真的當我盤子嗎」、「我家附近的麵線一小碗75」、「章魚燒以前想到就去買，現在是偶爾嘴饞到不行才買」，還有網友說，這些東西的材料恐怕都不到賣價的三分之一，大嘆現在去夜市繞一圈，吃的花費可能還不如去吃到飽划算。