TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會21日拜會副總統賴清德，由甫接任第四屆理事長的91APP董事長何英圻，率新任理監事代表請願，盼能重視台灣網路軟體數位產業，並能列為國家級關鍵戰略產業。何英圻表示，數位發展是全球趨勢，台灣也有相關傑出新創公司以及數位相關業務的公司，期望可獲政府更多支持、建立新經濟板塊，讓台灣從科技之島走向數位之島。

何英圻日前接下下TiEA第四屆理事長，21日代表產業向政府溝通，何英圻提到，過去在TiEA與各界共同努力下，已促成電支法、數發部成立等要務；而現在，隨著區塊鏈技術、NFT應用興起，顯示Web3時代來臨，是網路產業新一波革命，也是台灣不能錯過的重要機會。

何英圻說，接下來，TiEA將以「Web2.5」為核心，承先啟後，連結產業力量，希望孕育更多台灣品牌的數位公司走向國際，讓台灣成為領先世界的數位經濟強國。

這一屆的TiEA也不同過往，邀集許多Web3產業的生力軍，包括區塊鏈本土最大虛擬交易所MaiCoin、台灣最大年輕人社群Dcard、區塊鏈跨境交易平台頂尖業者XREX等，區塊鏈本土最大虛擬交易所MaiCoin、台灣最大年輕人社群Dcard、區塊鏈跨境交易平台頂尖業者XREX等，共同推動台灣數位發展相關工作與計畫。

TiEA副理事長劉世偉（區塊鏈公司MaiCoin執行長）就表示，台灣已是區塊鏈新創發展重要基地，目前MaiCoin已協同央行、金管會，研擬「台幣穩定幣」方案，期望台灣數位發展能儘早佈局接軌Web3的產業浪潮。

TiEA常務理事暨產業政策委員會召集人林之晨（台灣大哥大總經理）對於數位發展部即將成立給予建議，期望接下來TiEA能與數發部有良好互動，也提到要成為「數位強國」需從教育著手，希望政府能強化數位人才培育的重要性；產業升級亦需政府助力。

SaaS雲服務已是世界數位產業主流，然而台灣SaaS新創發展仍緩步前進，TiEA理事暨SaaS工作組召集人郭建甫（Gogolook執行長）提到，台灣SaaS相關企業占上市櫃市值僅0.28％，相較於日韓2％～3％，美國11％還有非常大的落差，但這個落差也代表了巨大成長空間，期望政府能從資本市場切入，給予SaaS產業更多支持。

在數位內容方面，TiEA理事林冠羣（KKcompany執行長）提出令人憂心的現象。他表示，目前華語音樂排行榜中前10名有4個都是中國歌手，而華語音樂的市占率從70％跌落到50％，韓國的Kpop則從2％提升到15％，顯示台灣整體文化競爭力正在快速流失中。但

不過，林冠羣認為，台灣仍有黃金十年可以努力，希望政府能協助投遞更多資源鼓勵文化創作，透過網路延伸數位國土，將台灣文化的軟實力拓展到海外上億華人圈。

TiEA理事陳立人（LINE台灣執行長）則表示，考慮到網路產業快速演進與跨境的特性，主管機關在制定網路相關法律如「數位通傳法」等，應該與企業、利用者、相關社會團體如TiEA等各方利害關係人充分對話，形成共識，才能制定出合宜的法律，讓企業自律、團體他律在這樣的框架下發揮效能，共同推動網路產業發展。

何英圻表示，台灣要再創造下一個產業的黃金十年，要相信數位產業將會是下一個重點產業，國內不只已有許多站穩Web2浪潮的一流企業，更有越來越多頂尖的Web3新創公司逐漸壯大。他表示，TiEA將協助產業合作與互動，讓Web3應用面提升，Web2也能迭代升級。何英圻說，過去高科技產業受政府支持，創造台灣經濟奇蹟，期望未來政府能重視網路軟體數位產業的發展，讓台灣成為數位強國。