高通與遠傳電信今日宣布共同打造「5G專網彈性製造解決方案」，並將於3月22日起在2022智慧城市展中，攜手英業達、灼灼科技以智慧人臉辨識系統等應用場景，展現5G無線網路高速、大頻寬、低延遲特性所支援的智慧邊緣運算能力，讓多端點、4K高解析影像的同步串流真正達成「去線化」，為智慧城市、智慧工廠、智慧醫療等多元應用提供強大的技術後盾。

高通攜手遠傳電信5G企業專網服務，結合高通與英業達共同打造的智慧邊緣運算盒5G AI Edge Box進行雲端無線傳輸，並以灼灼科技的AI訓練模型發揮人臉辨識功能。

有別於以往企業安裝眾多AI監控攝影機時，需建置實體線路並為每部攝影機都搭配一組具有運算功能的小型電腦或伺服器的狀況，透過5G專網彈性佈建優勢，能免除實體線路的限制，降低佈線與維護成本，更可支援多種工控I/O介面，使資料可控可管，提升AI邊緣運算效益。讓人員在配戴口罩時仍能精準辨識，即使試圖以2D照片或面具偽裝，也能加以精準辨識、即時排除風險。

由英業達開發的智慧邊緣運算盒5G AI Edge Box，內建高通專為AI運算打造的高通Cloud AI 100推論加速器，內含高達16組AI運算核心、配備144MB的高速靜態隨機存取記憶體（SRAM），具有每秒處理多達70兆次運算（TOPS）的運算效能；不僅快速精準還能大幅降低功耗，每瓦運算效能在市場上遙遙領先。

此外，5G AIEdge Box在關鍵5G連網技術方面，則配備了高通Snapdragon X55 5G數據機射頻系統，可全面支援毫米波與6GHz以下頻譜的所有關鍵區域與頻段。每個運算盒還可支援多達24組FHD網路監控攝影機。

5G AI Edge Box配備的客製AI模型，是由2019年第一屆高通台灣創新競賽的入圍團隊、擅長影像辨識及邊緣運算方案的新創團隊灼灼科技所打造，利用獨特的模型壓縮及程式庫最佳化技術，訓練AI進行高難度的影像辨識，不論受測對象配戴了口罩、面具或以照片偽冒，都能即時加以辨識和通報。