新北百貨坪效居冠的永和比漾廣場為迎來年度首檔美麗購物節，一樓化妝品區10年大改裝，包括DIOR、sisley、KANEBO、SKII等大櫃均以全新形象店裝提供新推出的黑卡高規格服務，且同步新添7間品牌護膚室，堪稱新北最多護膚室。

比漾廣場指出，比漾「黑卡俱樂部」頂級會員卡自11日推出以來，以累計逾20張，全店僅限50張，除了由店長級經理擔任服務管家，且鎖定化妝品頂級主顧客為核心會員，享有預約式尊榮服務，包括商品代購、餐廳訂位、影城代劃位、代換贈品、車位預留、全年免費停車外，還可享有11大餐廳平日9折、化妝品指定櫃9折、會員點數3倍等優遇服務。

比漾廣場化妝品區此次大改裝規模達10個品牌，營業面積亦擴大15％，首波並打造DIOR、sisley、LANCOME、ESTEE LAUDER、GUERLAIN 、SKII等品牌護膚室，DIOR打造全新三大概念櫃位包括經典迪奧香氛、美妍護膚、專業後台彩妝等，sisley白金旗艦櫃位則首度加入Hair rituel髮品及彩妝體驗，第二階段將於4月登場，全新SHISEIDO東京櫃、以及新光三越旗下美妝選物店beauty STAGE美麗台，第三階段則有ESTEE LAUDER、GUERLAIN、SHISEIDO國際櫃等品牌6月改裝登場，總計含美麗台21個品牌在內全館化妝品品牌逾30個，可望帶動業績貢獻成長二成。

而隨著化妝品改裝第一階段完成，比漾迎來上半年度最重要的美麗購物節，24日起推出為期21天化妝品/內睡衣指定櫃單櫃滿3,000送300贈品券；更精選七大品牌持卡購買即享額外獨家回饋，包含ESTEE LAUDER、LANCOME、Dior、sisley等，單一商品最高額外加碼400元。