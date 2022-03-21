「女友傳一張清涼照給我看」，有名網友在網上發文，他表示女友跟她說「以前都穿的很清涼」，讓他很興奮想看照片，殊不知，卻收到女友媽穿「吊嘎」照片，讓他「瞬間冷掉」，還向女友表示「想拿妳媽來騙色啊」，卻引來女友一家笑翻；網友表示「褲子都脫了給我看這個」，甚至歪樓「想看媽媽照」。

一名網友在「Dcard」論壇發文，他表示和女友通電話，向他提到「以前都穿的很清涼」，讓他突然好興奮想看女友清涼照，豈料，他卻收到女友媽穿「吊嘎」照片，讓他心情從天堂掉到地獄「瞬間冷掉」，向他女友表示「沒傳錯吧」、「想拿妳媽來騙色啊」，卻引來女友一家哄堂大笑。

一名網友欲看女友清涼照，竟收到女友媽穿「吊嘎」照，他無奈表示「瞬間冷掉」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛表示「我褲子都脫了你給我看這個」、「要慶幸你看見女友她老媽沒有瞬間硬起來」、「媽媽會願意吊嘎照片給女兒的男朋友看嗎」、「岳父的武士刀已經準備好了」、「居然敢嫌棄丈母娘」、「蛤！這樣對她媽不禮貌吧」、「瞬間軟掉有沒有」、「不可以色色哦」、「有點像阿嬤」；甚至有網友性奮表示「圖勒？我是說媽媽的喔」、「媽媽也行啦！圖呢」、「想看媽媽照」、「算你倒楣，我好這口」。

經過網友們的苦勸下，他將女友媽照片做後製處理PO上網，但表示只能露手臂，也笑說有「戀母癖」的網友們「能展現你們的麒麟臂了」，至於女友的清涼照，只能他自己私底下欣賞，不能分享。