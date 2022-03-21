大陸東方航空一架載有132人的波音737客機於廣西梧州失事墜毀，機上123名旅客、9名機組人員目前生死未卜。中國東航表示，已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，此次失事原因還在調查中，公司將積極配合相關調查。

中國東航表示，公司下屬東方航空雲南有限公司一架波音737客機在執行昆明——廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯；目前已確認該飛機失事，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

東航客機墜毀，132人生死未卜，總公司聲明表達哀悼之意。（圖／翻攝民航資源網）

東航指出，飛機失事後，公司已立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，並開通家屬應急援助專線，「本次飛機失事原因還在調查中，公司將積極配合相關調查」，並對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼。

波音中國稍早表示，已經有看到相關報導，目前正在收集更多訊息。

東航官網於事故發生後將官網頁面轉為黑白。據東航內部人士透露，該公司目前已將所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。