大陸民航局證實，東航一架波音737客機21日下午在廣西梧州墜毀。此事引發各界高度關注，網路上更有疑似飛機墜落引發大火影片瘋傳。但福建省龍岩市上杭縣官莊佘族鄉指出，其中有一段影片係20日該地某村祭祖引發的火災，非墜機現場，網傳資訊不實，已經上報有關部門。

綜合陸媒報導，東航一架搭載132人的客機在廣西墜毀後，網上有一段影片廣為流傳，被認為是墜機現場畫面。畫面中山林冒出滾滾濃煙和紅色火苗，背景音為方言。

不過，有許多網友發現，這段影片內容是20日福建一地祭祖引發的火災，並且口音與廣西梧州對不上。福建省龍岩市上杭縣官莊佘族鄉人民政府工作人員向媒體透露，已經關注到了網上流傳的這一影片，而該影片畫面為20日當地一個村子因為祭祖引發了山火，並非墜機現場，網傳資訊不實，已經上報有關部門。

此外，據《央視》報導，目前東航客機墜毀引發的森林火災已經被撲滅。西藤縣埌南鎮莫埌村劉姓村民說，當天約14點40分左右，在村裡聽見巨大的爆炸聲後，立即乘坐摩托車趕到墜機現場，看是否可以參與搶救，經過三、四分鐘的車程，到達現場後沒有看見遇難者遺體。據他目測，墜機引發的山火有10畝左右。