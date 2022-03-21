光學解決方案的領導者艾邁斯歐司朗（ams OSRAM）宣布，在其支援下，西班牙原始設計製造商（ODM）P4Q成功開發出了可重複使用側流層析測試（LFT，lateral flow tests）讀取器，並可實現量產。基於先進的光學半導體技術，P4Q的新型Qassay LFT讀取器可以幫助醫療診斷設備品牌製造商打造精準易讀的LFT分析儀產品，贏取市場先機。

Qassay LFT讀取器採用艾邁斯歐司朗的AS7341L光譜感測器來讀取標準側流層析測試或銪基螢光檢測上的檢測線。試紙由白色的LW Q38E LED或SU EBLP51.VA UVA LED照亮，這兩款LED都來自艾邁斯歐司朗。光譜感測器的濾光技術和LED讓LFT分析儀能夠更可靠、更精準、更迅捷地讀取檢測結果。

艾邁斯歐司朗EMEA區業務副總裁Frederic Valentin表示，從驗孕棒到膽固醇檢測，數位LFT的應用範圍很廣。P4Q的Qassay LFT解決方案滿足了這些應用場景需求，使客戶能夠利用艾邁斯歐司朗的技術實現產品數位化。

P4Q Electronics執行長Aitor Alapont表示，我們之所以選擇AS7341L光譜感測器，是因為它具有高靈敏度和高精確度。透過將艾邁斯歐司朗的濾光片技術與P4Q基於雲端的人工智慧增強型讀取系統相結合，我們打造出一個高度精確的醫療診斷解決方案。

這款可重複使用的Qassay LFT讀取器支援最新的自動化數位醫療流程。借助白色或紫外LED，多通道AS7341L光學感測器甚至能檢測到LFT試紙上很淺的檢測線，進而提供非常可靠的測試結果。該讀取器可與檢測各種疾病和生物標誌物的試紙搭配使用，包括新冠肺炎、糖尿病、癌症和驗孕。這款Qassay設備配備BluetoothR無線功能，可與用戶的智慧手機連接。Qassay應用可操控該分析儀，並能將測試結果自動上傳到雲端。

Qassay LFT讀取器尺寸為130mm x 44mm x 15mm。該讀取器是一款供協力廠商公司使用的白標（white-label）解決方案，各家醫療設備製造商可以根據自身品牌的要求進行客製化。其智慧手機應用app也可以根據品牌要求進行配置。

在側流層析測試中，血液或唾液等液體會均勻地擴散到試紙上，並在短時間內產生生化反應。艾邁斯歐司朗AS7341L是一款高度靈敏的光譜感測器，可以檢測到側向層析測試中分析物與試劑結合而引起的試紙顏色的微小變化，使檢測更加客觀、更易讀取。AS7341L的多通道感測器功能使Qassay LFT分析儀能夠對多種分析物進行低成本的檢測。