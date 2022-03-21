中國大陸東方航空的一架載有132人波音737客機，在廣西自治區梧州市藤縣發生事故，現已知該型客機是737-800型，屬於「737新世代」之一，事故機的服務時間也僅6年，並沒有機件老舊的問題。雖然事故原因還需要調查，但是事故必然再次重創波音的聲譽與股價，以及對737飛機的安全性質疑。

波音737是中短程-雙引擎的窄體噴射客機，設計受到波音707的影響，機身橫截面相同，機頭輪廓也相同，於1968年2月首次升空。

由於僅使用2具引擎，因此波音737的飛行成本比其他3引擎、4引擎飛機都來的便宜，因此很快就受到航空公司的青睞，日後進化出各種後續改良型，分類上已進入4個世代。

第一代波音737是737-100/200，生產時間1967~1988年，現在航空市場上已經很少見了。接下來是被稱為「波音經典型」的737-300~500，採用更新式的引擎，油耗表現更好，生產時間自1988~2000年，總產量接近2000架。再來是「波音新世代」(737NG)的737-600~900，採用線傳飛控，翼展與翼面積增加。這是目前最常見的波音737。第4代波音737是737MAX，原望取代737NG，結果2018年與2019年接連發生印尼獅航610空難與衣索比亞302空難，737MAX遭到全球停飛。

波音737的總產量已超過1萬架，是史上銷量最高的商用飛機。但是它這幾年的事故明顯較多。雖然波音公司表示，737的安全飛行次數1250萬次，其飛航安全率與競爭對手空中巴士A320相同，但是以過去10年的紀錄來看，737NG與737MAX的事故次數確實更多一些，東方航空5735班機空難後，波音股價立即下跌8%。

波音737-MAX，它的引擎口徑更大，為了容納更大的引擎，設計師把引擎位置向前移，正面看不到引擎派龍架了，此舉也造成重心偏移。(圖/波音)

以下是737經典型、737NG與737MAX在這10年內，除飛彈擊落以外的重大全毀事故：

2010年1月25日，衣索比亞航空409號空難：波音737-800從黎巴嫩貝魯特起飛後不久墜毀地中海，機上90人失蹤。

2010年5月22日，印度航空快運公司(Air India Express)IX812空難：波音737-800降落時衝出跑道，159人遇難，7人倖存。

2013年11月17日，韃靼斯坦航空363號班機空難：波音737-500於喀山國際機場降落，撞擊跑道並在爆炸前迅速喪失高度，50人罹難。

2016年3月19日，杜拜航空981號班機空難：737-800客機在俄羅斯境內頓河畔羅斯托夫機場降落時墜毀，62人罹難。

2021年1月9日，三佛齊航空182號班機空難： 737-500 客機起飛4分鐘後失去聯絡，後確認墜毀，62人遇難。

2018年9月27日，新幾內亞航空73號班機空難：波音737-800降落時墜入海中。1人死亡，35名乘客安全。

2018年10月29日，獅子航空610號班機空難：波音737 MAX 8在起飛後13分鐘墜毀，機上189人全部遇難。

2020年2月5日，飛馬航空2193號班機空難：波音737-800在降落時衝出跑道並斷成三截。機上3人遇難，179人受傷。

2019年3月10日，衣索比亞航空302號班機空難：波音737 MAX 8在起飛6分鐘後墜毀，機上157人全部遇難。

2022年3月21日，東方航空5735號班機空難：波音737-800墜毀於廣西梧州藤縣。

對於737MAX的事故已經充分瞭解，原因是波音換裝更安靜、更高效的引擎，但由於737的機翼離地面的距離過近，這一直是737飛機在經典型後就面臨的問題，波音的工程師以往是修扁引擎外殼來爭取空間，但是修改至今，再次面臨間距不足不足的問題，於是737MAX把引擎安裝在飛機更靠前的位置，更靠近機翼的前部。

結果此舉就造成飛機重心的偏移，為了解決這個問題，波音公司安裝了稱為機動特性增強系統 (MCAS) ，用以修正飛控性能的改變。結果兩起事故(獅航與衣航)都是這套電腦系統做出了錯誤的修正。

而且美國聯邦航空管理局在並未完全了解這一新系統的情況就發給波音MAX適航許可，因此， 2021 年 1 月，美國司法部裁定波音公司737 MAX 認證方面，串謀詐騙美國政府，他們必須支付超過 25 億美元的罰款和賠償。