全球自行車鏈條最大供應商－桂盟（5306）集團今日公布2021年財報成果，受惠高階自行車市況佳、補修需求持續暢旺，以及非自行車鏈事業部銷售同步增長下，去年合併營收77.50億元、年增26％，稅後淨利達20億元、年增33％，每股大賺15.94元，連續三年創下歷史新高！

桂盟董事會今日決議發放第四季現金股利每股2.25元，2021年累積發出每股現金股利9元。桂盟也是目前1,700多家上市櫃公司中，極少數實際採取季度分配現金股利的公司，也顯示桂盟的營運穩定、重視公司治理、尊重股東權益。桂盟股東會將在6月30日舉行。

桂盟集團表示，2021年營收大幅成長達26％，其中，自行車零件部門成長29％、非自行車部門成長16％；尤其是在高階自行車及補修市場大幅成長下，桂盟的毛利率更是衝上46.3％，同步創下歷史新高，挹注去年稅後淨利激增33％。

桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司，就近即時服務各地客戶。桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求；桂盟也陸續在2021年下半年完成中高階自行車鏈產線擴充，而非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。

桂盟集團表示，未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡，部分自行車業者的高階車款訂單能見度，至少已看到2022年下半年，加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步進而拉動自行車零組件的需求，預期桂盟的營運成長動能將持續保持向上趨勢。

桂盟今年前二月合併營收12.36億元，年增11％，續創歷年同期新高！今日收盤價191元，上漲了2.5元，漲幅1.32％。