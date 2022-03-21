中國大陸東方航空一架載有132人的波音737客機，在廣西自治區梧州市藤縣發生事故，大陸官媒《央視》隨即證實此事並強調，目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。而據網路流傳影片顯示，某個監視器的畫面正好拍下飛機墜毀的瞬間，只見飛機從高空以幾乎垂直的姿態，往山頭俯衝墜地，之後引發爆炸，隨後冒出陣陣濃煙。對此，名嘴謝寒冰表示，飛機就算突然失去動力，也不應該倒栽蔥掉下去。他懷疑，機上是不是有爆炸物，在爆炸後迫使飛機失去動力，又或是飛機機械或操作問題，而失去控制能力，總之，這真的是很奇怪的事情。

謝寒冰。(圖/中天新聞)

網傳有影片顯示客機垂直插向地面，另有目擊村民指下午2時多聽到巨響，有人在礦山上見到飛機是掉落地上爆炸的，整架飛機解體，殘骸散落一場。目擊者說，失事現場兩邊是山，中間是耕地，飛機就掉落在中間的溝裏。有村民聲稱飛機在藤縣埌南鎮莫埌村失事，墜毀處及附近都無人居住。事後來了很多消防車、警車，市、縣的消防車都出動，並封鎖現場。

對此，謝寒冰21日在中天新聞節目《盧秀芳辣晚報》表示，正常的飛機起降，是緩慢滑降下來，不應該會這樣掉下來，他推測幾種可能原因。第一，飛機上面是不是有爆炸物？即飛機在空中炸彈就已經被引爆，使飛機失去滑翔能力進而直接往下掉。第二，是否可能是氣候或飛機機械問題？因為飛機會垂直往下掉，是非常奇怪的事情。因此，他也建議，大家對飛機失事的事情，多一點耐心，等航空公司給一個比較完整的調查。

據陸媒《楚天都市報》旗下《極目新聞》報導，3月21日下午，極目新聞記者致電該監控視頻所在的企業藤縣辰發礦業有限公司，該公司工作人員李女士向極目新聞記者證實，該視頻確實是公司監控記錄中的一段，視頻中的黑色墜落物就是失事飛機。其他情況需等有關部門批准後才可對外透露。極目新聞記者查詢地圖發現，藤縣辰發礦業有限公司距離飛機墜落的莫琅村僅5.8公里。