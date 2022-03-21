AppWorks 21日宣布，將加速器升級為事業單位，同時也成立Web3事業單位。此外，AppWorks宣布提高薪資福利，貼近國際同業機構的水準，截至2021年底，AppWorks合夥人以外同仁的平均年薪為新台幣334萬元，年成長26％。其中投資經理與分析師等專業投資人員，年薪落在新台幣250萬～500萬之間。同時，AppWorks也提供0～6歲每胎每月新台幣3萬元的生育補助，吸引各路好手加入。

AppWorks表示，希望持續吸引、留下優秀人才，因此更系統化的協助創業者、企業等生態系各面向的利害關係人，幫助台灣抓住AI、Web3、東南亞等典範轉移，所帶來的崛起與轉型機會。

AppWorks加速器事業單位的策略目標，將持續瞄準ABS（AI、Blockchain、Southeast Asia）三大成長引擎的優秀創業者，也將加速開展與大企業的合作，推動以大企業為主體、AppWorks協力營運的垂直加速器，協助大企業更有效率、更具規模的與各式新創展開策略合作，順利完成數位轉型。

另一方面，AppWorks表示，成立Web3事業單位的策略目標，是在技術、商業模式、產業結構更加快速變動與疊代的Web3典範轉移中，讓AppWorks能有更豐富的能量，協助優秀的區塊鏈創業者加速。AppWorks自2018年開始聚焦在區塊鏈的發展以來，至今已加速、投資來自Web3領域共75家活躍新創、141位創業者，佔整體生態系超過六分之一。

AppWork今年初啟動組織升級，主要是因為去年隨著91APP、FLOW等投資案陸續開花結果，AppWorks旗下管理的創投基金獲利進一步提升。2014年成立，原始規模5,100萬美元的AppWorks Fund II，最新年化內部報酬率（IRR）為29.3％，已分配收益倍數（DPI）來到1.34倍。

也就是說，原始投資每100元的基金股東，已領回134元的實質收益。2018年成立，原始規模1.5億美元的AppWorks Fund III，目前年化內部報酬率達92.9％，也開始產生實質受益分配。

AppWorks預計今年第二季展開目標3.6億美元的AppWorks Fund IV募集，也因此提前展開組織升級，期待能以拉齊國際同業機構的薪資福利，吸引一流好手加入。

截至2021年底，AppWorks合夥人以外同仁的平均年薪，較2020年成長26％，來到334萬新台幣，其中投資經理與分析師等專業投資人員 ，年薪落在新台幣250萬～500萬元間。此外，AppWorks所提供0～6歲每胎每月新台幣3萬元的生育補助，過去兩年來也「催生」了4位AppWorks寶寶，為逆轉台灣的人口危機貢獻綿薄之力。