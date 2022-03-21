27歲的中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳），在《全明星運動會》擔任一到三季的紅隊經理，深受觀眾喜愛，她在今年2月宣布接受交往2年多的台日混血男星范姜彥豐求婚。日前，粿粿在直播時被眼尖網友發現小腹微微隆起，和以往纖細身材不同，令人不禁好奇她是否已經懷孕，更有網友爆料粿粿目前已經懷孕2個多月。

粿粿2月時在社群平台曬出她與台日混血男模范姜彥豐的親密合照，並曬出手上超大鑽戒，開心寫道「He asked ：)) （他問了）」隨後，男方也同步發文：「I asked：)) （我問了）」一同對外宣布求婚成功的好消息！經紀人當時開心證實喜訊，表示兩人都是討人喜歡的好孩子、外型也登對。她也透露從小就離家獨自在外打拚的粿粿一直都渴望家的感覺，兩人交往後范姜的家人都很照顧她。

中信啦啦隊在今（21日）召開春訓記者會，宣布粿粿以「生涯規劃」為由離隊，讓懷孕傳聞更添真實性，對此，經紀人向《中國時報》表示，「粿粿離開PS是因爲個人生涯規劃，不會過問是否因為懷孕，有也是好事，沒有也可好好享受新婚兩人世界，都是滿滿的祝福。」