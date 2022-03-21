台中公館里環保志工隊每周六、日與颱風過後的下午4：00~6：00就會針對該里轄區內的綠園道進行清除盆栽積水、清掃園道落葉與垃圾工作。（馮惠宜攝）

每到周休二日午後，台中美術綠園道就可以看到一群身穿綠背心的志工揮動竹掃把掃地上落葉，志工群中有夫妻檔更有親子檔，個個帶著笑容，最年長的志工83歲的陳炳煌說：掃街做公益兼運動養生很快樂，還有外地的年輕房屋仲介加入，她說，志工隊已是美術綠園道最美的風景。

西區公館里長謝錫宏說，17年前因台灣發生登革熱疫情，他發起組織「環保志工」，先是協助鄰里清理積水容，爾後變成固定在周六或周日下午掃街，人數也從初成立時只有10來人，擴大到55人的規模。

謝錫宏做了里長17年，志工隊也成立17年，他說，除了維護社區環境，其實也透過掃街關懷獨居、弱勢住戶，對於喜歡做回收囤積騎樓的住戶，也發動勸導，17年間也陸續針對這種有囤積症的居民多次勸導也協助清理，現在公館里已經看不見有人在屋外或騎樓囤積回收物。

志工隊中最年長的是83歲的陳炳煌，他帶著78歲的妻子陳張霞一起做志工，他開心的說，做志工維護環境清潔，還可以健身一舉數得；而還有一位家住西屯的女房仲，特別加入志工隊，她說，自己喜歡美術園道的環境，得知是環保志工隊周周清理的成果，希望可以加入一起成為美術園道最美的風景。