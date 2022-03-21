外來種鳥類「埃及聖䴉」今年3月初相繼出現在花蓮玉里鎮與花蓮市，經獵人搜尋獵殺，迄今已移除6隻。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

外來種鳥類「埃及聖䴉」今年3月初相繼出現在花蓮玉里鎮與花蓮市，經獵人搜尋獵殺，迄今已移除6隻。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

外來種鳥類「埃及聖䴉」去年8月現蹤花蓮後，花蓮林管處隨即追捕移除，怎料今年3月初，該鳥相繼出現在玉里鎮與花蓮市，經獵人搜尋獵殺，迄今已移除6隻，不過繁殖季將近，落腳花蓮恐使族群擴大，進而迫害本土鳥類生存空間，因此林管處發布「協尋通緝令」，呼籲民眾若發現其蹤影，請立即通報並提供日期、地點及數量。

埃及聖䴉原產於非洲、中東地區，黑色長喙形如鐮刀，而有「死神鐮刀」之稱，40多年前被動物園引進台灣，不過幾隻脫逃後在台灣大量繁殖，由於該鳥幾乎沒有天敵，農委會擔心本土鳥類棲息地生存空間恐遭入侵而相繼消失，去年開始展開全台移除計畫，請獵人協助射殺移除。

去年8月間，埃及聖䴉在壽豐鄉魚塭現蹤，花蓮林管處請獵人射殺3隻，不過仍有零星通報，直到今年3月初獲鳥友通報，玉里鎮長良地區發現多達20餘隻後，也陸續接獲玉里鎮三民大禹及花蓮市區等處也有其蹤影。

花蓮林管處獲報後，即與受過訓練的銅門獵人團隊合作，迄今已移除6隻埃及聖䴉，由於該鳥警覺性高，增添移除難度，且繁殖季將近，擔心落腳花蓮恐造成族群擴大，影響本土鳥類生存，今天也特別發出協尋通緝令。

林管處指出，埃及聖䴉常出現在垃圾場、水田、濕地、魚塭、溝渠、野溪、出海口等處覓食，傍晚則會與鷺科鳥類混群夜棲，並共同築巢繁殖，由於其隱匿性高，除轄區5個工作站本月全員出動，每日巡察面積廣達30公頃外，更需透過民眾協助巡查、通報。

林管處表示，若民眾有發現埃及聖䴉蹤跡，請立即電洽林管處（03-8325141）、新城工作站（03-8611002）、南華工作站（03-8527526）、萬榮工作站（03-8751704）、玉里工作站（03-8885450），或在花蓮林管處臉書粉絲專頁、外來鳥種埃及聖䴉防治宣導粉絲專頁留言，並提供發現日期、時間、明確地點及數量。