區塊鏈新手也能輕鬆製作屬於自己的NFT！比特帶物流科技團隊今年初發表區塊鏈遊戲「Freeport自由港元宇宙計畫」，其中的NFT（非同質化代幣）創作工具NFT Maker GAIA己經全新公開，玩家只須透過簡易的設定流程，即可客製化並創造、擁有屬於自己的NFT智能合約。

「Freeport自由港元宇宙計畫」是華人世界元宇宙概念設計的區塊鏈遊戲，遊戲結合了各式Dapp（去中心化應用程式）應用、NFT和DeFi（去中心化金融）的經濟模型，玩家能在遊戲裡創造屬於自己的NFT作品，發行自己的虛擬貨幣與制定自己的DAO（去中心化組織）。

Freeport第一款NFT創造工具「NFT製作大師-蓋亞」，無論讀者是遊戲玩家、新型創業者、藝術家或是自媒體工作者，皆可以利用自己的NFT智能合約創作出更多的NFT應用。

開發團隊認為：「NFT將會實現更多可能性的應用，比如票券的驗證，讓許多自媒體工作者得以透過NFT辨認出會員資格，只要持有專屬的NFT便得以閱讀平台資訊；又或是一般商家，可以利用NFT的盲盒形式抽取不同折價或是購物卡與客戶互動，客戶只須在產品網頁點擊按鈕，就可以獲得店家專屬的NFT。」

「NFT製作大師-蓋亞」提供簡易的操作頁面，讓不會寫程式語言用戶也能輕易使用並部署智能合約在區塊鏈上，而且未來將會推出更多的功能。

「NFT製作大師蓋亞」預計在4月中旬會以完整的狀態上線，Freeport自由港的團隊也將在Discord社群裡推出第一屆NFT創意大賽，社群玩家可以提出對NFT應用的想像，團隊未來也會採用社群的想法，新增NFT製作大師-蓋亞的功能。