巴黎萊雅 積雪草修護奇蹟露130ml，790元。（巴黎萊雅提供）

巴黎萊雅 青春密碼酵素肌底調理精華30ml，1139元。（巴黎萊雅提供）

巴黎萊雅 積雪草晶透青春露130ml，790元。（巴黎萊雅提供）

女星林依晨既是演員也是作家，如今更為人母，在不同身分與角色自在切換，林依晨對自己「更好」的第一個選擇，突破自我選擇跟全球美妝領導品牌「巴黎萊雅」合作，作為該品牌2022的肌膚保養暨女性平權年度品牌大使，她坦言現在在品牌合作上有更高標準，而巴黎萊雅對她來說就是一個「更好」的選擇。

當被問到第一次與巴黎萊雅的相遇時，林依晨開心說道：「跟巴黎萊雅的緣份從國中就開始了，記得國中就有用巴黎萊雅保養品，印象很深刻，很開心有合作的機會。」

身為巴黎萊雅首位保養品暨女性平權代言人，林依晨分享，「每個人遇到困難或挫折，沒有安全感是必然的，但只要一直往前走，它是會過去的。要相信自己，珍惜自己，好好做自己。」更鼓勵女性：「每一個人，都是完美的存在，只要用善意去對待他人就值得被好好對待」。至於什麼是「最好」？林依晨認為：「可能別人眼中的最好，放在自己身上很不自在，就不是最好。適合自己就是最好的，成分要最高效的，不一定是最貴的。」

除了分享品牌宣言精神，正能量女神林依晨在實踐環保更是不遺餘力，除了日常生活中的節能、減塑，也常在社群中提倡環保，這次擔任同樣重視環保的巴黎萊雅代言人，林依晨興奮地說，「除了從國中開始跟巴黎萊雅的緣份之外，接到合作邀約時，認真查了資料後就決定要接下巴黎萊雅的代言。」巴黎萊雅除了採用永續包裝，採用FSC環保紙包裝，減少包裝用量並且不印製說明書；也搭配永續製造，使用再生能源為製造商品時需要的電力與熱能，並且在開發新產品時也同步評估對環境的影響，做為持續進步的依據。這幾年更是致力於推動減塑環保包裝專案，提供消費者環境友善的產品，「這些努力真的感動了我，希望能與巴黎萊雅一起為地球永續盡一份心力。」

林依晨鼓勵女性每天都要花時間「對自己更好」，她說：「只有對自己更好，把自己照顧好了，才能帶給身邊的人幸福，除了紫熨斗，比較忙的時候會以積雪草修護奇蹟露濕敷三分鐘，只要給自己三分鐘就可以讓肌膚亮起來，真的很神奇；夏天就會用積雪草晶透青春露輕拍；接著再使用青春密碼酵素肌底調理精華，讓疲憊的肌膚回到滑嫩光亮的狀態；最後會在容易產生表情紋的地方，擦上有紫熨斗之稱的玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，全臉緊緻撫紋。