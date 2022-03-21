全球對台灣半導體的需求與日俱增，製造業出口也持續暢旺，台綜院今公布2月份全國產業高壓以上用電量結果，較去年同期增加2.51％，電力景氣指數初估值2.83，整體產業連續7個月呈現熱絡的紅燈，預測2月經濟成長率可達3.26％，並同步上修1月經濟成長率為2.95％，第1季經濟成長率為3.2％。

以產業別分析，受惠國外景氣穩定成長，市場需求續強，國內先進製造業及傳統產業表現亮眼，整體製造業2月份用電量較去年同期增加 3.33％，電力景氣指數初估值 1.54，連續12個月呈現熱絡的紅燈，尤其以半導體、化學材料、機械設備等製造業，用電量年增率呈雙位數成長。

台綜院表示，國內外逐步放寬防疫管制，有助促進經貿活動、民間消費，出口將持續暢旺，加上半導體在數位轉型、新興科技應用引申需求下，產品需求續旺，預估上半年內國產業用電量持續看多，經濟成長有望再推升。