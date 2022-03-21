英美貿易代表21日開會 討論加強兩國貿易關係 21:322022/03/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英美貿易代表21日在美國港口城市巴爾的摩舉行為期兩天會議，期間與會代表將參觀港口並跟工人代表與企業高層會面，討論在全球經濟亂局下加強彼此規模1,530億美元貿易關係。目前英國對美國鋼鋁稅有爭議，美國認為英國食品安全標準阻礙其肉品出口至英國市場。 拜登25日赴波蘭討論烏克蘭危機 暫無訪問烏國計畫 面板廠員工2度鬧輕生 勞工局要求加強員工風險評估與內部應變機制 #美貿易代表 #討論 #加強 #貿易關係 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美防長：俄軍動用極音速飛彈 不會改變遊戲規則 04:092022/03/21 國際 朝野擬修憲廢考試院 劉建忻：尊重國會討論 14:012022/03/21 政治 俄烏戰改變中東格局 04:102022/03/21 時論廣場 烏克蘭情報驚曝 俄精英想毒死普丁政變扶植接班人 12:532022/03/21 國際 俄債利息將付盧布 壽險:討論損失回轉可能 13:232022/03/21 財經 雷射、戰機武裝 美曝陸徹底將南海至少3島軍事化 10:172022/03/21 軍事 大陸為何不抵制俄羅斯 胡錫進曝關鍵： 棄俄友美太幼稚 13:472022/03/21 政治 女權主義者質疑跨性別泳將：他沒有男性器官？ 09:552022/03/21 體育 大陸手機業者迅速補位 俄媒：三星回不來了 17:132022/03/21 財經 台積電制裁 俄先進武器發展恐受阻 04:102022/03/21 話題觀察 社評／俄烏戰後G2趨勢更清晰 04:102022/03/21 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。