英美貿易代表21日在美國港口城市巴爾的摩舉行為期兩天會議，期間與會代表將參觀港口並跟工人代表與企業高層會面，討論在全球經濟亂局下加強彼此規模1,530億美元貿易關係。目前英國對美國鋼鋁稅有爭議，美國認為英國食品安全標準阻礙其肉品出口至英國市場。