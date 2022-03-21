副總統賴清德（中間黑西裝者）演講後與師生合影。（程炳璋攝）

副總統賴清德21日晚間7時以校友身分參加成大研究生協會舉辦的講座，當詢問在場120位學生未來想當哪種人，多數學生意外選當躺平族，他鼓勵學生用專長去從事喜歡的事情，就算未來工作與學科不同領域，也能將學到的技能用在工作上。

賴清德提到全球2020年以後有4項變數，包括新冠疫情、地緣政治、工業4.0與氣候變遷，這一世代的大學生比自己當學生時面對的挑戰更大，但機會也更多，面對未來，要用自覺、跨域、人工智慧、淨零與社群來應對。

賴清德當場做簡單民調，詢問現場120位學生未來想當哪種人，最多數學生意外選擇躺平族－阿姨我不想努力了，第2名才是專業職業。

學生解釋想當躺平族的原因是房價過高、政府重視硬體不重視軟體，專業職缺缺少。賴清德回答，房價確實過高，政府已提出政社減輕首購族負擔與生育的壓力，降低賦稅，台灣已逐漸從發展硬體，朝向軟體，人才就是最重要的關鍵，南部學校的人才培育已進步很多。

有學生辛辣提問賴清德2024年的政治規劃，產業重北輕南導致南部薪資低與缺電的能源問題，賴清德輕描淡寫回應沒有想到2024年規劃，產業在交通發展，高鐵一日生活圈下，逐漸南移，風水輪流轉，未來南部產業將後發先至。

賴清德自舉當年捨棄當醫生，去政治圈追逐夢想，鼓勵學生即使未來的工作與學科不同，也能透過學習，用專業去做喜歡的事情，他用醫學系的臨床訓練學到踏實解決問題，後來從政也是如此。

成大教授湯銘哲擔任講座主持人，校長蘇慧貞皆出席，賴清德認為全新局面的世界充滿挑戰也充滿機會，期許學弟妹勇敢面對，全都蛻變成天鵝。