東航墜機結束陸最長安全飛行紀錄 疑壓縮維護經費肇禍

當全球正關注中共態度對俄羅斯與烏克蘭戰爭可能造的影響，大陸東方航空卻於21日發生132人墜機重大事故，結束了中國民航史上長達11年餘的最長安全飛行紀錄。雖然事故確實原因仍有待調查，但是已有陸媒認為東航為因應疫情以來的連年虧損，通過節約航油以及嚴控維修費用來降低營運成本，可能會造成飛航安全係數下降，有必要對這些節約支出作為進行檢討以解除飛航安全疑慮。東航則以匿名權威消息人士方式，聲稱「消息不實」。

東方航空這次發生墜機事故的是機齡6.8年的737-800NG型客機，航班號碼是MU5735，由昆明飛往廣州，事故地點是廣西梧州藤縣山區，機上共有123名乘客與9名機組人員。這次事故是2010年新疆伊春空難（2010年8月24日）後11年多以來的首次民航空難，結束了中國大陸民航業史上最長連續安全飛行紀錄。

東方航空起源於1957年1月上海第一支飛行中隊，它在1988年成立的東方航空，隨後兼併中國西北航空公司與聯合雲南航空公司，並與上海航空進行重組，成立了現在的中國東方航空集團公司。圖為東方航空雲南分公司機隊。（圖／東方航空雲南分公司）

中國東方航空集團有限公司（簡稱東航）總部位於上海，是中國3大國有骨幹航空運輸集團之一，前身可追溯到1957年1月上海成立的第一支飛行中隊。它在1988年成立的東方航空，兼併中國西北航空公司與聯合雲南航空公司，並與上海航空進行重組，成立了中國東方航空集團公司。除飛航運輸業務之外，還經營航空食品、進出口、傳媒廣告、旅遊票務、機場投資等多種相關業務。

東航失事客機航跡圖顯示，航機發生事故時由約9000公尺的高空直接下墜，顯示為完全失控狀態墜落。（圖／推特@nico83et13）

中國東方航空集團是大陸首家同時在紐約、香港、上海3地上市的中國航空企業，截至2022年2月，營運機隊規模達752架。2020年新冠疫情未爆發之前，每年載運1.3億旅客名列全球前10之內。新冠疫情之後，業績波動極大，2021年預計歸屬於中國東航股東的淨利潤約人民幣-110億元至-135億元。今年以來燃油價格的持續上漲，加重了航空公司的成本負擔。為減輕經營壓力，東航一度通過多種手段壓降成本。

失事的東航波音737客機於21日下午13:20左右由雲南昆明市飛往廣東廣州市，在經過廣西梧州市上空時約下午14:20左右，高度突然由9000公尺快速下降至大約900公尺，於14:22失去信號。

陸媒引述2021年東航中報顯示，公司通過飛機減重、單發滑行率提升、航路優化、飛機輔助動力裝置替代等舉措，以有效節省燃油降低成本。此外，爭取各方面政策支持加強成本費用管控，嚴控單位餐食與機上供應品費用、維修費用、日常支出等方式以壓降成本，並降低航材庫存、壓縮投資、盤活資產，同時發行短期融資券與債券以拓寬融資管道，以及非公開發行定向增資股票降低資負債率。

China Eastern Airlines flight MU5735 from Kunming to Guangzhou went missing. Six year old Boeing 737-800. 133 pax on board.Went down from 29,100 feet (8870m) to 3,225 feet (980m) in 4 minutes as per @flightradar24. Speed of fall possibly catastrophic failure / broke apart?#RIP ☹️ pic.twitter.com/0si3D9e2hD — Mahir Vražalić (@Mahir_Vrazalic) March 21, 2022

東航近20餘年來快速發展，也出現過數次不同程度的飛航安全事故，但皆無人傷亡，分別是：1998年9月11日東航MD-11（B-2173）客機由上海飛往北京的MU586航班，在上海起飛後因起落架失效被迫折返，事件中無人受傷；2016年1月27日，由西安飛往上海的東航MU2153航班抵達上海虹橋機場後，在滑行時與其他飛機發生翼尖輕微擦碰，未造成人員傷亡；2016年9月20日東方航空雲南公司一架昆明飛大理的 MU5935航班，在正常著陸後，發生前輪滑出跑道的情況，人機安全。

據2017年客機墜毀數據評估中心（JACDEC）公佈的大型航空公司飛安指數顯示，中國東方航空飛行安全指數全球排名第33，緊跟在新加坡航空之後，大約是全球60家進入排名大型航空的中段位置。

陸媒指出，東方航空在年報中聲稱公司從安全責任入手，全員簽訂安全責任書以強化安全責任落實，但是發生事故後，難免讓人聯想起各項為降低支出所做的節約措施是否危及飛航安全。但是東航權威人士對此表示，網傳有關降低維修費用的消息失實，中國東航始終致力於提供安全可靠的維修工程服務，按年報披露資料，其年維修成本在2021年較2019年增加12%。

【Crash site】A Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from China Eastern Airlines had an accident in Teng County, Guangxi and then triggered a mountain fire. At present, the rescue team has gathered, the casualties are still unknown. pic.twitter.com/udlT6qqKWZ — 豆腐Toufu.exe🀄️ (@y1499003) March 21, 2022

據瞭解，東航的飛機維修是由美國普惠和東航的聯合公司來承擔的，總部設在上海，東航占51%股份，普惠占49%股份，總經理有2名，分別由東航與惠普任命。如果空難是因機件故障造成，即便兩具發動機同時失效，也會有滑翔盤旋能力，不太可能會呈現近9000公尺高度極短時間內幾近垂直下落。總之，此次空難事件調查必須與飛機製造商及飛航安全部門同時進行，事故是否與壓低維修成本有關，應該會有明確的官方說法。