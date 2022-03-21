「酷龍」成員具俊曄20日隔離期滿，出關後直奔大S位於信義區的豪宅繼續7天自主隔離，這是夫妻倆睽違20多年首次見面，也是大S兒女初次見到繼父，反觀隔著台灣海峽的汪小菲，因疫情已許久沒見到孩子們，近日被母親張蘭爆料有失眠的困擾。

大S與舊愛具俊曄還沒見面就成為夫妻，所以「新婚洞房夜」自然引起關注，而且這也是大S的兒女汪希箖、汪希玥第一次跟具俊曄接觸，經紀人證實具俊曄確實見了大S的兩個孩子，但不清楚大S有無介紹丈夫給汪小菲認識。

面對前妻火速再婚，汪小菲沉默4天終於在微博連名帶姓的祝福徐熙媛，並在抖音直播拍攝公司內部、辦公室和高層等，展現全力拚事業的決心。不過，眼見女兒下個月將過8歲生日，汪小菲鬆口「想閨女了」，卻礙於新冠肺炎只能隔著台灣海峽，無法親自向愛女說生日快樂；反觀大S新老公具俊曄在台灣期間，就住在大S、汪小菲的昔日愛的小窩，以繼父的身份每天跟一對兒女見面，對汪小菲來說鐵定相當羨慕。

除了汪小菲，張蘭20日開直播時也被大批網友詢問大S再婚一事，有網友問：「今晚汪小菲失眠了吧？」張蘭直率回應：「小菲失眠了，誰都會失眠的，別失憶就行，這都是經歷，都得挺過去！」坦言兒子現在的狀態並不佳。網友繼續追問張蘭「大S新婚洞房具俊曄」的八卦，張蘭不知是不是心疼兒子心事重重導致失眠，竟一改過去的寬容心態，變臉回應：「誰笑到最後誰才是贏，你知道嗎？」，被外界瘋猜話中有話，默默給大S下馬威，張蘭這才趕緊緩頰補充：「日子每天過得有滋有味就行了」。