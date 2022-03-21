PMD Clean Body 智能潔膚身體按摩儀。（P＋提供）

PMD Clean Body 智能潔膚身體按摩儀。（P＋提供）

PMD Clean 智能潔顏美容儀。（P＋提供）

PMD Clean 智能潔顏美容儀。（P＋提供）

PMD Clean Pro Gemstone潔顏超導晶石美膚儀。（P＋提供）

PMD Clean Pro Gemstone潔顏超導晶石美膚儀。（P＋提供）

來自美國的PMD Clean Pro潔顏超導晶石美膚儀正式登台，結合頂級科技及獨家專利技術，帶來智能護膚新體驗。

頂級美膚儀訴求一機到位，抗菌矽膠刷毛面的Sonic Glow™ 音波煥亮技術徹底清潔臉部肌膚後，轉至晶石導入面，結合Active Warmth™ 42ºC動感溫熱技術，讓深層洗淨後的肌膚迅速不間斷地享受高級美容師服務般的超療癒按摩、舒緩放鬆並強化護膚品吸收效能，一天2分鐘，絕對洗出看得見的嫩亮好膚質。

Sonic Glow™ 音波煥亮技術，每分鐘振動高達 7000 次的洗臉科技，透過柔軟的醫療級矽膠刷頭傳遞至真皮層，有效分解毛孔內的髒污和油脂、雜質，提供肌膚深層清潔，4種不同震動頻率選擇，可自由應用於清潔、護膚流程，使智能護膚更貼近肌膚需求。

醫療級矽膠刷頭，刷頭使用防臭、抗菌、低過敏性醫療矽膠，且完全防水材質，一體成型，不需更換刷頭，與傳統洗臉機的尼龍纖維刷毛相比，更光滑舒適且摩擦力更小，每次使用後以清水沖洗即可安心照護，讓使用者從此免於定期更換刷頭及清潔護理煩惱。

產品適用於所有肌膚類型，高效的清潔功能以及溫和刷毛設計，適合所有肌膚類型，搭配100％防水機身及耐用電池，每次充電兩小時後至少可使用2到3個月，流線型握柄設計，符合人體工學，讓清潔、保養更加到位。

即日起至4月15日，凡於P＋官網或百貨門市購買PMD智能潔顏美容儀，即贈P＋純淨保濕潔顏慕絲，價值380元；購買PMD智能潔膚身體按摩儀，即贈法國Briochin Depuis1919天然香氛沐浴乳，任選款價值450元；購買PMD潔顏超導晶石美膚儀，即贈P＋純淨天絲棉卸妝巾＆ P＋純淨保濕潔顏慕絲，價值830元。