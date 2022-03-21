大陸國務院總理李克強21日主持召開國務院常務會議，會上確定實施大規模增值稅留抵退稅的政策安排，為穩定宏觀經濟大盤提供強力支撐。李克強再次強調，2022年留抵退稅約人民幣（下同）1.5兆元，存量留抵稅額6月底前全額退還，增量4月1日起按月全額退還。堅持對各類市場主體直接高效的紓困措施，是穩增長穩市場主體保就業的關鍵舉措，存量留抵稅額6月底前全額退還，增量4月1日起按月全額退還。

新華社報導，會議指出，2022年留抵退稅約1.5兆元，這是穩增長穩市場主體保就業的關鍵舉措，也是涵養稅源、大力改進增值稅制度的改革。會議決定，一是對所有行業小微企業、按一般計稅方式納稅的個體工商戶退稅近1兆元。其中，存量留抵稅額6月底前全額退還，增量4月1日起按月全額退還。

二是對製造業、科學研究和技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、軟體和資訊技術服務業、生態保護和環境治理業、交通運輸倉儲和郵政業等6個行業企業的存量留抵稅額，7月1日起辦理全額退還，年底前完成。三是中央財政在按現行稅制負擔50％退稅資金基礎上，再安排1.2兆元轉移支付資金，支持基層落實退稅減稅降費和保就業保基本民生等。新增留抵退稅地方負擔部分中央財政補助平均超過82％。

另外，大陸財政部22日下達2022年支援小微企業留抵退稅有關專項轉移支付財力補助4,000億元，用於地方保障小微企業增值稅留抵退稅。專項資金納入財政直達資金範圍，財政部將單獨調撥資金，支持地方切實做好退稅資金保障，確保將退稅資金及時足額退還給企業。