美國頁岩油商過去六個月來鑽探油井數量增加逾20％，但油商指產量不會同步增加，因為已鑽探而隨時可開採的油井數量大減，現在增加鑽探目的只是把可開採油井庫存量拉高至新冠疫情爆發前水準。

頁岩油特性是開採迅速但枯竭速度也快，油商要不斷鑽探才有足夠油井可開採。但去年油價走高讓許多油商增產而減少鑽探，今年必須加倍鑽探才能彌補去年大減的庫存量。

據美國能源資訊局（EIA）資料，2020年6月隨時可開採油井逾8,800口達至業界頂峰，今年2月腰斬至不到4,400口創2013年底來最低水準。專家指這些油井保留到現在還沒被開採，是因為有許多在開採後無利可圖。

西方制裁俄羅斯刺激油價大漲，美國等多國呼籲產油國與油商增產來壓抑油價，但頁岩油商因可開採油井庫存有限、供應鏈瓶頸、和之前油價大跌令許多頁岩油商倒閉而嚇跑投資人等，讓業界今年難以快速增產。

美國重要頁岩油商Diamondback目前鑽探油井數量超過疫前水準但無力增產，因為仍必須鑽探更多油井才能維持目前產量。總裁泛提霍夫（Kaes Van't Hof）說業界已把願意開採的油井都開挖了。

Diamondback把今年計劃投資金額增加約3億美元，新增金額中約40％用來鑽探以增加可開採油井庫存量，另外約一半用來彌補因通膨而導致成本大增的支出。在這種情況下，即使增加投資也無法增加產量。

其他規模小的頁岩油商也因為去年增產令可開採油井庫存量大減，加上經營成本高漲和很難找到足夠人手，都讓他們放慢生產速度。

頁岩油商Velandera財務長拉吉（Manish Raj）說，就算油價每桶大漲至200美元，業界想增產也無能為力。其公司年底前油井產量已全被訂走。