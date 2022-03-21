一名父親騎機車載兒，企圖紅燈右轉遭義交攔阻，後方車輛一直來來去去。（截自臉書《●【爆廢公社二館】●》）

機車不停企圖衝過義交攔阻。（截自臉書《●【爆廢公社二館】●》）

到底是有多趕？一名網友分享行車紀錄影片，北市街頭一名爸爸騎機車載國中小孩放學，企圖違規紅燈右轉，被指揮交通的義交攔下，這名爸爸竟然不顧攔阻，不停催油、煞車，還企圖衝撞，與義交在馬路上「跳恰恰」，誇張行徑讓網友看傻，直呼：史上最壞身教！

「到底是有多趕？爸爸載小孩放學突然屎在滾？」，一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》分享15秒影片，只見在北市街頭，一名爸爸騎機車載國中孩子放學，不顧前方車輛來來往往，竟企圖紅燈右轉，遭一旁指揮交通的義交攔下。

豈料，這名父親竟然不顧義交的攔阻，硬是要轉，不停催油、煞車衝撞義交，義交也持續阻攔，雙方彷彿在街頭跳起國標恰恰。

誇張行為讓眾多網友忍不住怒轟：「最壞的示範」、「丢臉~史上最壞的身教」、「一直煞車一直停，看了頭都痛」、「麻煩直接檢舉！好扯，自己想7天回家也不用拖著小孩吧」、「闖紅燈、右轉未打方向燈、撞人」、「檢舉吧！好危險還想衝撞義交」、「有差那幾秒嗎」、「要死自己死不要拖累小孩」、「都在擋了還硬要過，趕投胎？」、「誇張….真危險」、「這麼想死？？？？可以不要出來害人嗎？ 都為人父母了何必做壞榜樣呢」。