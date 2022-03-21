中國大陸東方航空一架載有132人的波音737客機，在廣西自治區梧州市藤縣發生事故，大陸官媒《央視新聞》隨即證實此事並強調，目前救援隊伍已經集結正在靠近，傷亡情況未明。晚間，央視也公佈一段12秒的空拍畫面，並指出，消防救援人員搭建衛星通訊便攜站，為搜救提供圖傳方位資訊。

航拍东航客机坠毁救援现场 多方力量正在展开搜救。（影/翻攝自 海客新聞頻道）

綜合陸媒報導，據現場消防救援人員介紹：救援力量到達現場後，立即組織開展對山林火災的撲救和人員搜索。現場是三面環山的山坳，沒有通電，進入山坳只有一條小路，大型救援裝備上不去，目前搜救工作仍在進行。亦有陸媒指出，當地解放軍梧州軍分區展開部署，緊急出動260餘名民兵，趕赴現場參與搜救和撲滅山火等工作。

此外，網傳有影片顯示客機垂直插向地面，另有目擊村民指下午2時多聽到巨響，有人在礦山上見到飛機是掉落地上爆炸的，整架飛機解體，殘骸散落一場。目擊者說，失事現場兩邊是山，中間是耕地，飛機就掉落在中間的溝裏。有村民聲稱飛機在藤縣埌南鎮莫埌村失事，墜毀處及附近都無人居住。事後來了很多消防車、警車，市、縣的消防車都出動，並封鎖現場。

據陸媒《楚天都市報》旗下《極目新聞》報導，3月21日下午，極目新聞記者致電該監控視頻所在的企業藤縣辰發礦業有限公司，該公司工作人員李女士向極目新聞記者證實，該視頻確實是公司監控記錄中的一段，視頻中的黑色墜落物就是失事飛機。其他情況需等有關部門批准後才可對外透露。極目新聞記者查詢地圖發現，藤縣辰發礦業有限公司距離飛機墜落的莫琅村僅5.8公里。