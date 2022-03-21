全台哪個縣市的薪水最高？根據行政院主計總處統計，以科學園區所在地的新竹市平均年薪97.2萬元居冠，有網友表示，昨(20日)去竹北遠百時驚見，特斯拉展區人多到像在逛大賣場，看到這景象讓他當場嚇傻，好奇詢問新竹年收300萬是不是算窮人？引起眾多網友熱議。

這名網友在《PTT》貼出照片表示，他昨(20日)去竹北遠百時，發現特斯拉展區圍了大批人潮，有多組客人正在諮詢，銷售人員忙得不可開交，而且他還是趁人少的時候拍的。

網友PO照表示，竹北遠百特斯拉展區圍了大批人潮。(圖/截自PTT)

此外，原PO指出，除了汽車展區外，美食街餐廳也全部爆滿，連高檔日式餐廳「旭集」，都要排到幾個月後才有位子，讓他忍不住想問「在新竹年收300萬是不是窮人？」

貼文一出引起廣大迴響，不少網友紛紛回應「才300萬小孩在幼稚園就會被霸凌了」、「300萬沒辦法加入LINE群」、「300萬是新人起薪，碩士幹幾年低標600萬」、「竹科破千萬不是基本的嗎？」、「認真講，300以下絕對是窮人沒錯！不用問」。

不過也有網友不以為然表示「特斯拉是多貴」、「很多人都是去吃飯順便賞車，真正下單的沒幾個。餐廳還在嚐鮮階段，平日晚上去人潮真的少了很多」、「窮人才去吃那種吃到飽的」、「一群年收不到百萬的在評論新竹，笑死人」。

根據行政院主計總處日前公布，2020年各縣市企業平均僱用年薪，以科學園區所在地的新竹市97.2萬元居冠，台北市86.3萬居次，新竹縣85.8萬元位居第三。