軍人之友社理事長李棟樑將於5月屆滿8年並且卸任，國防部今日特別在博愛營區舉辦贈勳典禮，部長邱國正頒贈李棟樑「二等雲麾勳章」，感謝他長期以來支持國軍、愛護官兵及眷屬，並代表三軍官兵向李理事長致上最崇高的敬意。

邱國正致詞指出，李棟樑自103年5月28日接任軍友社理事長迄今將屆8年，堅持「走到、握到、關懷到」的精神，不論高山、偏遠、外、離島地區，只要有官兵的地方，就有李理事長的身影；目前為止參與敬軍活動將近1500場次，慷慨解囊挹注的勞軍款高達4億2000萬元，是走的最勤、飛的最遠，也是最「情深義重」的軍友社理事長。

邱國正表示，李棟樑秉持「取之社會，用之社會」的信念，堅持「走在最前頭，做到最後頭」的服務熱忱，總在第一時間，出錢、出力、出物資，前往基層部隊慰問，轉達國人對國軍的支持。

邱國正說，李棟樑理事長把照顧官兵，當成他一生的重要使命，就如同國軍官兵，將保家衛國做為一生的職志。他說，「沒有人會因為擔任哪一個職務或是頭銜，而能得到榮耀；卻能因為無愧於心與不求回報的付出與努力，贏得別人的尊重與感念。」李棟樑溫暖了每一雙他握過的手與每一個他造訪過的單位，點點滴滴都會深刻的留在官兵心中。

李棟樑則表示，今天很榮幸受邀到國防部接受邱部長親自頒贈「二等雲麾勳章」，個人深感榮耀，也覺得自己得到的太多，做的太少。

李棟樑回憶，103年5月甫接任理事長時，7月底便發生高雄氣爆，他召集企業界組團慰問救災部隊，看到國軍官兵無懼危險搶救災害，從那時刻起，他期許自己一定要加強為官兵服務，提升國軍尊嚴與榮耀，做國軍的堅實後盾。

李棟樑說，8年來他看到國軍協處風災、水災、震災、空難、疏濬、防疫消毒及禽流感等災害，別人不願做的，國軍卻永遠站在第一線守護家園，真的令他非常感動。此外，近年來對岸軍機、船艦頻繁擾台，國軍官兵更是24小時待命應處，以堅實的訓練，堅定的決心與表現，深獲國人的信賴與肯定，是國家安定與經濟繁榮最重要依靠。

李棟樑最後表示，再過兩個月他將卸任理事長職務，但服務官兵的工作才正要開始，未來仍會是國軍的一份子，繼續做國軍的志工，以實際的行動支持國軍，為官兵加油、打氣。

贈勳典禮前，李棟樑並以個人的名義，致贈國防部「急難慰問金100萬元」，用以照顧國軍官兵及眷屬急難之需。