全球人壽長期支持台灣體育發展並贊助各項體育賽事，連續2年贊助桃園領航猿籃球隊（簡稱領航猿），日前於領航猿主場桃園巨蛋舉辦企業主題日，以全球人壽品牌理念「因為愛 責任在」為主題，活動邀請全球人壽副董事長林文惠代表開球，全球人壽同仁到場應援，一同為球隊加油、感受體育賽事的活力，用愛與責任作球員最堅強的後盾。

長期支持台灣體育發展並結合公益活動，全球人壽力挺台灣體育發展不遺餘力，從贊助各級棒球賽事，到推廣ZUMBA、籃球等各式體育活動，並邀請同仁與保戶共襄盛舉。全球人壽於2020年起贊助P.League＋ 桃園領航猿，以實際行動支持台灣籃球運動發展，邀請企業同仁至桃園巨蛋觀看比賽，並鼓勵同仁帶著家人、邀約保戶共同觀賞賽事，為台灣職籃強力應「猿」，展現全球人壽愛與責任穩定的力量。

企業主題日當日由林文惠代表開球，樂活寶攜手Pilots Crew活力助陣，以動感表演為球員加油。為營造主題日氣氛，球場除了有全球人壽大型地貼、環場LED應援外，更以「全球人壽Ｘ八三夭」業務招募主題曲作為激勵歌曲，入場觀眾可獲得全球人壽獨家限量桃園領航猿應援貼紙，同時也在現場設置品牌攤位。

全球人壽連續2年支持桃園領航猿籃球隊，於三套主客場球衣的背側掛名贊助，以實際行動力挺台灣體育發展，期盼能以優質的賽事內容，吸引更多球迷進場替球員們精湛的球技喝采。

除贊助桃園領航猿籃球隊、舉辦企業主題日，全球人壽更在去年疫情嚴峻時刻，致贈企業機能防護夾克，力挺征戰U23世界盃棒球賽的台灣選手，並跨足基層籃球、足球等領域，向下扎根全面推廣多元體育賽事，期盼與國人共同建立良好的運動意識；從2015至2021年，全球人壽已連續7年榮獲「體育推手獎」，更是蟬連4屆榮獲「體育推手獎─贊助類金質獎」的殊榮肯定。