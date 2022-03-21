CAROME絕對顯色眼影蜜模特兒示範圖。（CAROME提供）

CAROME絕對顯色眼影蜜試色照。（CAROME提供）

CAROME.絕對顯色眼影蜜情境圖。（CAROME提供）

CAROME絕對顯色眼影蜜情境陳列圖。（CAROME提供）

CAROME.絕對顯色眼影蜜情境圖。（CAROME提供）

混血潮模福住明美親自監製開發的自創品牌「CAROME.」，品牌命名由義大利文「CARO=親愛的」和「ME=我」組合而成，更有著「珍貴的我」的雙關含義，並以「I’m Me」作為品牌宣言，期許品牌能成為讓女孩們更愛真實的自己而存在。

每6秒賣出一隻商品的＃斷貨系美妝CAROME. 首發彩妝產品—絕不暈染眼線液，網站一上架迅即引爆熱賣、迅速銷售一空，以平均每6秒賣出一支，拿下樂天2019上半年最佳銷售美妝品第三名。

因在錄影工作期間意外發現，眼線補妝的頻率超過唇妝，福住明美在嘗試多款產品後依舊無法找到理想工具，於是誕生了CAROME.第一款產品「絕不暈染眼線液」，經過不斷測試後推出這款—錄影一整天、進泳池拍攝都能持久一整天的高機能眼線液。

從眼部產品開始眼線液、睫毛膏與眉筆，款款都是極致滿意口碑之作、並於今年1月突破200萬支產品銷量的＃斷貨系美妝品牌CAROME. 終於在台推出眾所矚目的第四彈眼彩產品「絕對顯色眼影蜜」，符合品牌想傳遞「變美，不需要太過分努力」概念，推出不須技巧、完美結合底膏Ｘ液態眼影的全新力作。