主播陳雅琳過去是小學老師，轉換新聞跑道後表現更出色，現在還是華視電視台台長、華視代理總經理，近日卻傳出後頸「後頸鈣化」沒得救，對此本人親自回應了。

陳雅琳健康狀況亮紅燈，2020年視網膜剝離，一眼忽然看不見而緊急送醫，接著又因過勞導致身體左半邊嚴重麻痺，所幸靠氣功、藥物等輔助才好轉。不過，去年底她為《島嶼微光》首度擔任視障陪跑員時，被視障者、也是按摩師的吳鎮安發現身體操勞過度、交感神經浮腫，加上後頸鈣化等問題，就算熱敷也沒救，建議陳雅琳多做有氧運動改善體質，讓她訝異不已。

想不到這件事情被刊登在各大媒體中，陳雅琳21日晚間在臉書發文表示：「昨天晚上開始，突然之間有一堆人問我：『怎麼了？』、『還好嗎？』、『保重喔！』，滿臉疑惑的我才想要問『怎麼了？』原來是有一篇網媒報導，標題寫“陳雅琳過勞 證實後頸鈣化『沒救了』。」

陳雅琳感嘆很多讀者只看標題，那一定會覺得事態嚴重，「所以麻煩看一下內文喔，是在講盲人環島路跑的事，雖然按摩師摸出警訊，但感謝大家的關心，沒那麼嚴重啦！請大家別擔心喔！倒是自己沒在運動要檢討！！！」並笑說今天立刻有人約她去跳有氧舞蹈，無奈時間搭不上，但這個假日有去司馬庫斯走23073步，還跟大神木留下合影。最後，陳雅琳呼籲外界要多注意身體健康，同時表示自己的後頸鈣化「還有救」，邀請大家一起討論這個疾病。