國發會21日公布「數位發展與資訊近用趨勢」報告顯示，網路族幾乎天天上網，平均每周上網6.7天；各年齡層則以20至29歲族群沉迷占比突破一成最高。

國發會參考國際指標，建立數位發展指標體系，整體指標由資訊及通訊科技（ICT）近用、居住環境、教育與技能等12項構面組成，調查居住於22縣市且年滿12歲的本國籍人數位使用等狀況。

2020年最新調查結果顯示，民眾個人上網率為86.6％；其中60歲以上民眾上網率由2019年53.5％增加至109年的56.2％，是上網率成長最高的族群，顯示網路使用對中高年齡層民眾也愈來愈重要。

民眾使用網路的程度及頻率也愈來愈高，最近三個月內曾上網者，有65.2％幾乎天天上網且自認每天上網時間長或頻率高；平均來說，台灣網路族幾乎天天上網，平均每周上網6.7天。

觀察不同年齡層民眾有網路沉迷傾向的占比，20至29歲民眾有網路沉迷傾向的比率最高、達11.2％，其次是12至17歲與30至39歲民眾，分別有9.6％及9.1％；至於18到19歲、40到49歲與50到59歲的民眾，有網路沉迷傾向的比率介於6.9％至8.6％間。

至於民眾最常使用的連網設備為何，依使用比率分別為手機、桌上型電腦及筆記型電腦；值得注意的是，連網電視首次進入民眾連網設備前五名，占比達6.2％。

而民眾生活中最常接觸的前三項網路活動類型分別是即時通訊、占比高達83.6％，其次是網路影音娛樂76.0％，接著是商品或服務資訊查詢、達65.4％，顯示民眾已普遍應用數位工具處理日常生活大小事。