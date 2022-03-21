diptyque限時杜桑小展覽@台南奇美博物館。（diptyque提供）

diptyque限時杜桑小展覽@台南奇美博物館。（diptyque提供）

diptyque限時杜桑小展覽@台南奇美博物館。（diptyque提供）

diptyque限時杜桑小展覽@台南奇美博物館。（diptyque提供）

頂級香氛diptyque於15日全球同步推出「限量杜桑系列」，並邀請偉大的時尚攝影大師Tim Walker以他的視角詮釋這份記憶中充滿輕盈而奢華的花香。

今年，魅力風靡全球的攝影界翹楚Tim Walker職涯最大個展《美妙事物》（Wonderful Things），亦是世界巡迴亞洲第一站，就在台南奇美博物館展出，此次奇美博物館引進國際頂尖博物館V＆A與Tim Walker合作的重量級展覽，展出超過100幅經典作品，以及受V＆A藏品啟發的系列新作，將帶領大家進入Tim Walker攝影世界的超現實綺麗夢境。

即日起，diptyque將在台南奇美博物館《Tim Walker特展》出口處展出diptyque限時杜桑小展覽，除了可以親身體驗杜桑香氣外，更能延續Tim Walker的奇幻視角，觀看他的最新創作—diptyque 2022限量蒂姆．沃克（Tim Walker）杜桑攝影集。

diptyque限時杜桑展從即日起至4月19日，在「台南奇美博物館」（Tim Walker特展出口處）登場。此外，自即日起至3月27日止，每日前100名購買Tim Walker特展票券者，即贈香氛小卡，限定1000張，送完為止；可於6月2日前至10／10 APOTHECARY和diptyque全台櫃點兌換香氛小禮。