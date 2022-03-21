印度神童阿南德再爆新預言！阿南德表示，預言4月13日，要小心5件事要注意。第一，俄烏戰爭要小心地緣政治惡化，或烏克蘭其他地區發生糧食危機。第二，小心通貨膨脹、能源危機、油價上漲。第三，小心2022年4月13日這天，一切投資與消費都要保守。第四，小心財富版圖移動。第五，小心「卡拉薩爾帕瑜伽」與「火星土星合相」的負面影響。對此，有PTT網友表示「這是反指標概念？」

阿南德日前才在個人YouTube頻道《Conscience》上發布影片指出，烏俄戰爭的發生，不只當地居民受到侵害，同時也影響了全球，因此他也呼籲，世界要向烏克蘭伸出援手，並表示今天是烏克蘭，明天可能是世界任何一個國家，也可能是任何特定的對立國家，一不小心可能整個世界一起開戰。

印度神童最新影片強調，「疫情危機」與「地緣政治」危機之後，「能源危機」是全世界正面臨的三大嚴重課題。且還是要小心疫情、天災、經濟、戰爭。

此外，他也預言4月13日，要小心5件事，提醒大家要注意。第一，小心地緣政治惡化或烏克蘭其他地區發生。第二，小心通貨膨脹、能源危機、油價上漲。第三，小心2022年4月13日這天。第四，小心財富版圖移動。第五，小心「卡拉薩爾帕瑜伽」與「火星土星合相」的負面影響。

值得注意的是，外媒報道，美國智庫全球發展中心(Center for Global Development)表示，俄烏衝突引發食品及能源價格飆升，將令逾4,000萬人陷入極度貧困，警告不該對俄國的糧食生產施加出口限制及制裁。而印度神童去年已有預言，提出世界將出現糧荒。

對此，有PTT網友表示「這是反指標概念？」、「神棍？」、「跟未來有關的都語焉不詳」、「什麼時候可以預言大樂透？」