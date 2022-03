前女神主播侯佩岑嫁作人婦後較為低調,她去(2021)年和老公黃柏俊、媽媽林月雲一起到大陸參加實境秀,但在節目中提到過往林月雲二度當小三的情史,母女兩人在螢幕前抱頭痛哭,引發觀眾兩極化的熱議,有人表達同情同理心,也有人怒批「在別人的傷口上灑鹽」。沉寂1年多的侯佩岑日前分享近照,並說「想做的事就去體驗別害怕」,看似已走出陰霾;今(21)日她則淡妝曬凍齡顏值,詮釋「女人不能靠臉活著」

的人生體悟。

侯佩岑今(21)日在IG分享一組照片,畫面中她穿著一款針織微縷空女神裝,身版、袖版、裙版都呈現寬鬆休閒設計,但領口及袖口則圓口收豎,散發端莊典雅的氣質風格;她將飄逸長髮藏在頸後,只露剪出層次的中短髮俏麗造型,在花藤圖樣沙發上變換了幾個屈腿姿勢;臉上「佩岑特有的微笑」仍不失昔日光采,雙手交疊包覆小腿膝蓋的樣子,盡展在自己人生階段最應有的美麗與自信。

侯佩岑寫道:「女人,終歸不是靠一張『臉』活著。感謝歲月老去過程中帶來的種種歷練~學著和自己的年齡做朋友,時間已經不允許我們懦弱撒嬌。無論怎樣,都要堅強,讓心態變得穩重平和,讓自己無所畏懼。」顯示她擺脫了內心的脆弱面,外表仍要柔美但內心十足堅強。

網友大讚:「超美女神,希望我們都越來越好」、「氣質美女」、「你一點都沒變」、「古董椅子我愛,姐姐我也愛,哈哈哈」、「太美了吧超有氣質」、「知性美」、「智慧更重要~ 要向姊姊學習,內外兼修」、「平常看佩岑的笑容看多了,第三張沒有笑的,反而覺得好有故事和氣勢的感覺,好喜歡這樣的妳」、「是知性的仙女」、「很棒的一段話」、「無敵」,狂刷愛心,4小時逼近3千讚。

在去年蕾宏大戰期間,侯佩岑幾乎從未公開表態或針對相關問題發言,但後來她曾在IG限時動態發文表示,「You did the best you could today,and that is good enough.(妳已經努力做到最好,一切就已經足夠了)」,溫柔正向的語錄似是在對好姊妹李靚蕾加油打氣。而好友陳漢典分享請助理去買「1500的水」的歪樓搞笑梗,侯佩岑也留言表示:「很划算耶!再度加薪了啦」,展現她親民接地氣的一面。