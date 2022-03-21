俄烏戰爭至今仍無緩和跡象，製造半導體的關鍵氣體氖氣在烏克蘭兩大廠停供後，中國大陸的報價飆漲，追蹤大宗商品價格網站卓創資訊（SCI99.com）的資料顯示，氖氣每立方公尺17日報人民幣1.6萬元（2500美元），比開戰前的人民幣1850元飆漲近9倍，加深全球供應鏈可能中斷的疑慮。

香港《南華早報》報導，上海特殊氣體供應商Song Ci Technology業務經理Liu Yin表示：「烏克蘭戰爭使氖氣供需很快失衡，導致價格飆漲，在烏克蘭的產能無法很快恢復到戰前水準的情況下，氖氣可能會更貴。」

據路透先前報導，烏克蘭兩大氖氣供應商Ingas與Cryoin，佔全球半導體級氖氣生產的45%到54%，戰爭爆發後，2家均已停止營運。去年全球用於晶片生產的氖氣消耗達540公噸。分析師與業界人士指出，多數晶圓製造商的氖氣庫存至少2到3個月。

烏克蘭斷供對中國大陸來說是好消息，江蘇常州Naxin特殊氣體公司總經理Chen Zhina預估，隨著外國買家改買大陸貨，中國大陸在全球氖氣供應的占比可能從30%攀升至50%。

特殊氣體供應商廣東華特氣體公司表示，目前仍有6個月左右的氣體庫存，一旦烏克蘭供應完全中斷，大陸也有氣源供應做為補充。